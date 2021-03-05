2月台灣農曆新春長假，台股亦休市，因此外資多數「按兵不動」，金管會5日公布，2月外資是淨匯出0.27億美元（約合新台幣7.6億元），但同時間陸資淨匯入0.06億美元（約近新台幣1.7億元），等於2月的廣義外資是小幅淨匯出約新台幣6億元，中斷去年10月以來連續四個月大量淨匯入的趨勢。

但這麼小的淨匯出規模，幾乎可忽略不計，大部分外資仍是停留在國內，到2月底，外資與陸資累計淨匯入2,134.24億美元，等於還是有近新台幣6兆元的資金動能，繼續投資台股。

金管會亦統計，2021年到2月底，外資買進上市股票總金額約新台幣3兆772.36億元，賣出上市股票總金額約新台幣3兆2,609.76億元，外資累計賣超上市股票約新台幣1,837.40億元。

在上櫃股票部分，外資今年前二個月共買進上櫃股票總金額約新台幣3,586.55億元，賣出上櫃股票總金額約新台幣3,571.16億元，外資累計買超上櫃股票約新台幣15.39億元。

(工商 )