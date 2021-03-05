不少中老年人因未定期檢查牙齒健康，導致有牙齦炎、牙周病等問題，骨質疏鬆後容易造成掉牙、缺牙，桃園牙醫師公會理事長黃國光指出，老人因為缺牙，咬合時無法促進血液循環，容易造成大腦老化，進而有失智症的現象。

「不會痛就不治療！」黃國光說，大部分的民眾缺乏牙齒健康檢查的習慣，尤其中老年人只要牙齒不會痛就不檢查，而牙周病最大的問題就在於「不會痛」，因此並非牙齒不會痛就代表牙齒是健康的，黃國光也強調，全台20歲以上有9成的民眾有牙周病的問題，只是症狀輕重而已。

黃國光指出，老年人若有嚴重的缺牙情形，罹患失智症的比例也相對越高，咬合、咀嚼時會刺激大腦的血液循環，同時也會激發腦神經的活動，除了失智症之外，糖尿病、心臟病等慢性疾病也是其中病症之一，因此老年人需養成牙齒保健的習慣，半年洗一次牙外還能讓醫生檢查是否有其他疾病。

黃國光表示，牙周病因無痛無感的關係，不少人會以為只是熬夜、睡眠品質不佳而造成火氣大，過幾天後就漸好轉，但牙周病是不可逆的疾病，許多人缺乏牙齒保健習慣，40歲過後開始逐漸發作，牙齒會一顆一顆慢慢掉，除了定期追蹤保養，刷牙才是保存牙齒的重點，牙齦炎是牙周病的前身，只要牙齦紅腫、易出血時，將牙齦照料好，不讓牙齦炎演變成牙周病，就是照顧牙齒的基本方法。

(中時 )