前高雄市長韓國瑜自上個月起推出「韓先生來敲門」系列影片，關懷公益，並分享社會各處的感人故事，今天他發布預告片，表示明天推出的影片，將是一位罹癌司機20年來無償載浪浪暖救無數孤苦生命的感人故事。

韓國瑜指出，計程車司機尤先生罹患癌症，但因為恰巧有保險，便將這筆錢用於所有計程車司機載寵物的消耗，有時狗園的人沒有現金，他還要自掏腰包補助，因為他很希望狗主人養狗時不要有太大的經濟壓力，這種不求回報的付出，讓人深受感動。

(中時 )