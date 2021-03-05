韓先生來敲門 明分享罹癌司機20年來無償載浪浪的感人故事 17:192021/03/05 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前高雄市長韓國瑜自上個月起推出「韓先生來敲門」系列影片，關懷公益，並分享社會各處的感人故事，今天他發布預告片，表示明天推出的影片，將是一位罹癌司機20年來無償載浪浪暖救無數孤苦生命的感人故事。（圖由韓國瑜官方頻道提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄市長韓國瑜自上個月起推出「韓先生來敲門」系列影片，關懷公益，並分享社會各處的感人故事，今天他發布預告片，表示明天推出的影片，將是一位罹癌司機20年來無償載浪浪暖救無數孤苦生命的感人故事。 韓國瑜指出，計程車司機尤先生罹患癌症，但因為恰巧有保險，便將這筆錢用於所有計程車司機載寵物的消耗，有時狗園的人沒有現金，他還要自掏腰包補助，因為他很希望狗主人養狗時不要有太大的經濟壓力，這種不求回報的付出，讓人深受感動。 趙駿亞否認動手動腳 昔在美遭控家暴黑歷史疑曝光 鼎泰豐每年進帳100億 大股東賣股驚爆內幕 (中時 ) #感人 #韓先生 #敲門 #罹癌 #司機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百年鐘表寫里程 推首只運動表復刻款 04:102021/03/04 時尚消費 女星罹癌苦熬38次化療痊癒 又爆胖10公斤狂掉髮恐復發 10:212021/03/02 娛樂 吳孟達病逝前一刻 「老死不相往來」周星馳發聲了 17:282021/02/27 娛樂 婦女當自強 38節前檢視必備三保障 15:452021/03/02 財經 新聞早班車》變種病毒發威 家戶侵襲率增4倍 07:022021/02/28 政治 11.7萬劑 AZ疫苗來了 總統認為 應讓防疫人員優先施打 04:102021/03/04 焦點要聞 金燕玲2年前罹癌「生不如死」 現又驚傳罹乳癌 17:032021/03/04 娛樂 理科太太募資千萬賣維他命 營養師提醒：5種人不適合 21:452021/03/01 生活 吳孟達臥病瞞母 友澄清5子女沒爭產 04:102021/03/03 娛樂新聞 公務員月退基金免課稅明將修法 李來希：遲來的正義 11:402021/03/04 政治 從未做子宮頸抹片檢查 罹子宮頸癌風險是定期篩檢者的3.7倍 12:012021/03/04 健康 政治熱門新聞 獨／國民黨主席群雄爭霸 謝龍介終鬆口「表態」 - 政治 大陸暫停鳳梨進口陳吉仲喊這句話 沈富雄：很好笑 - 政治 藍營新共主沉潛中？高雄大咖爆料：有人一直在做準備 - 政治 【刪Q闖關】罷免案一階審核通過 陳柏惟：要做牛 嘸驚沒犁拖 - 政治 國民黨政黨滿意度出爐 民進黨反應遭鄭照新戳破：緊張了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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