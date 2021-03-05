1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月30日，週一至週五皆抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。3月2日於「1111幸福企業大聲說」直播節目中抽出得獎者，由住在桃園市大溪區葉小姐幸運獲獎。

目前在台電擔任人資的葉小姐，正巧是公司參加1111人力銀行「幸福企業」票選活動的承辦人員，為了替公司加油打氣，天天上網投票，沒想到成為1萬元得主。她說自己過去參加抽獎都是槓龜，怎料這次這麼幸運，打算要大方請客，和同事分享這份好運；剩下款項則捐給社福機構，把愛傳出去。

對於公司參加幸福企業票選，在台電任職6年的葉小姐信心表示，台電的員工福利真的不錯，除了薪資待遇穩定外，台電時常舉辦自強活動供員工及眷屬參加，也提供每人每年8小時免費轉介諮詢服務讓員工「心安」，是一份讓員工能夠兼顧事業和生活的工作。若有興趣成為台電的一份子，可關注1111進修網「公職專區」，公家機關招聘、時程一把罩，你也能成為「幸福企業」的一份子。

(中時新聞網)