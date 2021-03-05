高雄鼓山區美術東四路知名豪宅建案4日工地傳意外，5名原住民工人遭10噸倒塌鋼筋活埋，造成3傷、1死、1命危。命危的方姓男子遭救出時一度無呼吸心跳，急救後恢復生命跡象，但經一夜搶救，5日下午仍宣告不治，家屬已前往派出所製作筆錄。

方男過世之事高醫不願證實，僅表示家屬不同意做任何說明。高市原民會則證實此事，將協助家屬處理後事。

4日上午，美術館一處豪宅建案地下5樓現場，地樑鋼筋組裝過程疑似有瑕疵，造成骨牌效應倒塌，5名工人直接被倒榻的10噸重的6分及8分鋼筋壓住，一度造成現場搶救困難。消防局動用切割器及施工吊車，把倒榻的鋼筋吊掛支撐住，才把受困工人救出，吊掛至地面送醫。

5名被壓住的工人分別送高醫、聯合醫院及高雄榮總等院，柯姓男子、謝姓女子及陳姓男子3人意識清楚，22歲陳姓男子及50歲方姓男子被救出時已無生命跡象，送醫搶救後，陳男家屬放棄急救，方男幸運恢復心跳。

據了解，22歲陳姓工人，是屏東縣三地門鄉代會主席陳忠雄的小兒子，陳父第一時間趕抵高雄處理兒子後事。方男5日下午2時由醫生宣告不治，弟弟已到龍華所製作筆錄。

工地鋼筋倒塌意外的受害5名工人，多是來自屏東的排灣族人，市府原民會除了趕往探視、提供急難救助管道，也協助製作訪視紀錄給屏東縣府原民處辦理後續事宜。

(中時 )