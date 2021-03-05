變性網紅「罔腰」日前自稱懷孕，曬出超音波照、大肚照等，動作頻頻，不僅引發輿論，也驚動高市衛生局介入調查，罔腰遭到約談，最終戳破人體試驗懷孕全是假，照片也都非本人，引發外界批評，而有網友質疑罔腰為何拿媽媽手冊來扯謊，她還反嗆：「我有說那是我的嗎？」，搭配小動作，引發眾怒。

罔腰自稱懷孕事件疑點重重，終究驚動高市衛生局約談罔腰，本月3日公開了調查結果，表示據罔腰陳述「自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有」，相關調查結果涉不實的部分，將依《社維法》第63條第一項第5款，有散布謠言以影響公共安全疑慮，函送衛福部續辦。

而罔腰遭函送後，仍繼續在IG回應網友意見，態度跟之前相比毫無改變，有網友得知她懷孕是假的後，質問：「之前不是很昂聲(大聲)網友在問時說有媽媽手冊，現在又說自己從沒說過有懷孕，扯謊就扯謊！」，罔腰用限時動態回應，自拍了一個特效影片搭配搖頭晃腦動作，回嗆：「我有說那是我的嗎？」，還附上6個「笑哭」的貼圖，再度引發網友不滿。

也有網友問她：「從沒說自己懷孕，那時不時錄自己摸肚子、說愛睡覺，不也是影射自己懷孕？」，罔腰也強硬回覆：「發文摸肚子，發文一直睡，請問我摸你？睡你老公？」，有粉絲見狀出來護航，表示罔腰沒說過自己懷孕，「記者捕風捉影，然後在(再)來說罔腰說罔腰說」，而面對外界及衛生局批斥責，罔腰也透過IG發文怒回：「散播的是媒體吧，到底乾我什麼事，原來都不能分享喜悅，莫名其妙！」，稱自己言行也沒有傷害誰。

(中時新聞網)