時序進入春暖花開的三月，節氣驚蟄與春分前後，土壤濕潤、氣候逐漸多雨，正是最適合植樹造林的季節。埔里鎮公所於三至五月期間，規劃一系列「埔里育樹季」植樹計畫，今年持續以蝴蝶復育為重點，將邀集埔里鎮內各國中及國小一起種植蜜源及食草植物，營造蝴蝶棲地，期盼重現早期埔里鎮「蝴蝶王國」的美景。

埔里鎮立圖書館則響應植樹活動，於三月份規畫主題書展《森林好事多》，提供森林、種子等相關書籍，歡迎有興趣的民眾可前往借閱。另埔里鎮公所也將於4月24日舉辦觀光景點推廣活動，採健行方式走訪親近埔里景點，讓身心靈舒暢放鬆，盡情享受埔里山城之美，相關報名資訊將於近期公布。

為持續推動蝴蝶復育計畫，埔里鎮公所今年也持續邀請台一種苗公司共同合作，由台一種苗贊助提供數種蜜源植物及食草植物，包括高士佛澤蘭、馬利筋、馬纓丹、繁星花、仙丹花等適合春季種植且蝴蝶喜愛之植物，於3月9日上午9點30分於中峰國小舉辦植樹活動，邀集中峰國小師生一起種下蜜源植物，並有薪傳舞蹈團演出台灣藍鵲主題舞蹈，增添華麗色彩。台一種苗所贊助之蜜源植物，也將在三至五月期間，透過埔里鎮公所媒介，分批贈予鎮內各國中及國小，期望持續讓校園充滿彩蝶飛舞。

而在3月12日植樹節當天，公所與台一種苗及南投縣政府合作，將於上午10時在埔里鎮公所大門口發放一千株苗木，預計贈送包括山櫻花、茶花、杜鵑、含笑、桂花等苗木，每人以領取兩株為原則，邀請民眾於植樹節當天踴躍至公所領苗，數量有限，贈完為止。

參加本活動的前200位民眾還能加碼領取台一種苗公司培育的香堇菜盆花，可愛的香堇菜兼顧觀賞及食用功能，機會難得，有興趣的民眾千萬不要錯過！另外因應疫情關係，請參加民眾配戴口罩參加領苗活動，保護自己也保護他人。

(中時 )