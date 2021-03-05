全球金融市場在去年下半年興起以特殊目的收購公司 (SPAC，又稱空白支票公司)為名義的借殼上市投資熱潮，這使得擔任承銷商的投行賺飽飽，全年營收較前一年大增28%，創下史上新高紀錄，來到1940億美元(約5.5兆元新台幣)。

從香港首富李嘉誠掌管維港投資所投資德的房地產科技初創公司Doma，已經與Capitol Investment達成最終合併協議，預估Doma估值來到30億美元，李嘉誠兒子李澤楷與美國企業家Peter Thiel的SPAC「Bridgetown Holdings」，計畫併購有東南亞小阿里之稱的印尼電商公司Tokopedia，也引發市場關注。

實際上，美股去年底就有SPAC投資熱潮跡象，先前高盛研究團隊就提到，這可能是美股泡沫的跡象，但目前對於市場沒有重大風險。高盛指出，若這些機構持續以約併購目標企業價值5倍比率的速度進行併購，將創造4000億美元的併購資金流動。

據《路透社》報導，研究公司Coalition Greenwich的2020年數據來看，全球12大投行的累計營收達1940億美元，創下10年前開始追蹤該數據以來最高紀錄。除了新冠疫情爆發，導致各國無上限寬鬆政策的資金行情，導致各類資產價格推升，投資人尋找資金避風港，讓華爾街與金融市場大幅度受惠。

這些承銷商負責為SPAC尋找買家，並從市場上收購這些股票，讓價格波動性降低，而這些承銷商會向這些買家收取募資額2%手續費，完成併購後再收取3.5%手續費。

從Dealogic數據來看，2020年美股SPAC募資額達820億美元，較去年同期增加6倍，成為這些大型投行在疫情期間的營收來源之一。Coalition Greenwich所統計的這12家投行，包括美國銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、花旗、瑞信、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、法國興業銀行以及瑞銀。

(中時新聞網)