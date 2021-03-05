穀保家商連3年挺進木棒聯賽冠軍戰，但卻次次都輸給宿敵平鎮高中，今日再以1比8輸球且被提前結束，眼睜睜看平鎮慶祝三連霸，此戰穀保推出「左右護法」潘文輝、林昱珉，但仍被平鎮突破壓制，穀保總教練認為潘文輝雖然有球速，但進壘角度不佳是失分關鍵。

此戰穀保先派高二投手沈家羲先發，不過首局就遇亂流，僅投0.1局就換上潘文輝，但他即使飆151公里火球仍被平鎮鎖定直球攻擊，尤其3局下半一舉失4分，成為勝負分水嶺，也讓穀保士氣大傷。潘文輝僅投2.1局就被敲5安、失4分自責分，只有1次三振，林昱珉接手3.1局被敲2安、2保送、2四死球，失1分。

「跟我們預期的不太一樣，潘文輝球速有出來，但進壘位置不佳，尤其是3局下投到2好球後被（張翔）打一支2分安打，分數就拉開了，影響到投手自己也影響到野手士氣。」周宗志認為輸球無法找藉口，打擊、守備、投球都要再加強，不過肯定有幾次擊球還不錯。

本屆木棒聯賽穀保打線有多位高一、二選手，不過投手方面仍派林昱珉、潘文輝為主，周宗志表示高二心態尚未準備面臨高張力比賽，「二年級投手在心裡會覺得關鍵會有學長扛，比賽扛輸贏的心態還沒準備好，他們技術面成長很多，接下來王貞治盃、玉山盃要靠他們。」

穀保家商近5年都打進木棒聯賽冠軍戰，但僅有2017年對決普門中學奪冠，剩下4次都遭遇宿敵平鎮屈居亞軍。

(中時 )