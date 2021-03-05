高通邀來首屆入選團隊洞見未來營運長陳宥任（左二）與灼灼科技執行長陳嘉臨（左一）分享經驗。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市力拚發展5G智慧城市，全球無線科技大廠高通為挺台灣新創團隊，舉辦「高通台灣創新競賽」（QITC），祭出總價值達40萬美金的獎金、服務吸引參賽者報名。高雄場吸引逾30家企業參與，另邀請首屆入圍的新創團隊經驗分享，現場反應熱烈。

高通2019年起舉辦「高通台灣創新競賽」，支持新創團隊運用高通平台在5G、蜂窩物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體領域開發創新解決方案，高雄場說明會吸引逾30家在地企業報名，搶進高通5G生態系。高市經發局長廖泰翔表示，感謝高通深耕高雄，相信在地企業與高通的合作，可望大幅提升企業研發與創新能量。

新創公司「洞見未來」（RelaJet）曾獲多項新創競賽和首屆QITC冠軍，並獲邀加入高通Qualcomm Advantage Network。營運長陳宥任指出，他的弟弟RelaJet創辦人陳柏儒天生聽損，有感於現有助聽產品不足，因此兄弟攜手在2018年創辦公司，投入AI聲音技術研發。

在科技部及高通的支持下，將RelaJet獨門演算法融入高通的藍芽平台，成功研發Otoadd無線助輔聽器耳機解決方案，讓輕、中度的聽障朋友、銀髮族能以不到萬元價格入手，輕鬆擁有更舒適、便利的生活。

「一起站在巨人肩膀上打國際盃！」陳宥任指出，在高通技術輔導下，搭載RelaJet人聲增幅技術的Otoadd輔聽耳機即將於台灣上市，希望這次「回娘家」與家鄉業者分享，吸引更多有實力優質團隊加入。

(中時 )