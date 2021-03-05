大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季熱播中，從參賽者有張柏芝、容祖兒和那英等大咖，陸續又有不少資深女星當眾落淚，話題不斷；最新一期節目播出楊丞琳、蘇運瑩和曾黎踢館，3人堪比演唱會的表演被讚爆，但當公開淘汰名單有陳妍希，好姊妹楊丞琳一臉不可置信，更當場落淚，想起陳妍希為舞台奮力練習求進步的模樣，更心疼地說「她不應該離開的」。

楊丞琳為了到《乘風破浪的姐姐》踢館，經過隔離14天加上自主管理7天，才終於登上節目舞台，和另外兩名女星蘇運瑩、曾黎合作唱跳《BOOM蹦》，展現舞蹈實力和穩健台風；隨後楊丞琳更獨唱經典歌曲〈年輪說〉，唱跳完馬上秀出映底子歌唱技巧，被大讚根本在看演唱會。

楊丞琳聽到好姊妹陳妍希遭淘汰，當場落淚。(圖/ 摘自微博)

節目中踢館3女星也一起和參賽女星看淘汰名單，這一期有4人出局，分別是董潔、弦子、陳妍希和賈青，楊丞琳看到好姊妹陳妍希被淘汰當場哭了，其他人也上前安慰；楊丞琳冷靜後也表示，「她的離開我非常難過和不捨，因為我知道她有多努力……她想要當一個好的表演者，她不應該這時候離開的」，也可惜沒有機會和好姊妹一組表演，不然一定會擦出更棒的火花。

楊丞琳和陳妍希在2007年因合作電視劇《換換愛》變成姊妹淘，兩人的姊妹情維持14年，是演藝圈眾所皆知的好閨密；先前楊丞琳透露，當初是陳妍希多次主動又熱情地邀約，才突破她對交友的那道心牆，陳妍希也說過，「丞琳在我的青春裡」，兩人在楊丞琳演唱會上更大方親親3次，好感情肉眼可見。

(中時新聞網)