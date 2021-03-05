晶心科(6533)今(5)日舉辦法說會，去年第四季單季每股賺2.81元，一舉彌補去年前三季的虧損，帶動去年每股盈餘0.82元，晶心科RISC-V去年營收占比已經達58%，面對晶圓產能緊張，晶心科認為，一旦晶圓缺貨，晶片自然需求高，就晶心科可以取得產能的客戶，出貨量就高，換句話說，這波半導體缺貨潮對晶心科來說，衝擊不大且並未是壞事，另外，晶心科1月每股虧損0.08元，主要是因為有部分訂單遞延到2月所致。

晶心科去第四季營運大爆發，單季營收2.68億元、季增加156.4%、年增加101.6%，單季稅後純益1.19億元，相較去年第三季虧轉盈、年增加也高達1061%，單季每股稅後純益2.81元。

晶心科去年全年營業收入為5.81億元、年增加17.4%，稅前淨利3869萬元，全年淨利3514萬元、年增加119%，歸屬於母公司淨利3514萬元，每股盈餘0.82元。

晶心科近年來積極發展RISC-V，朝向RISC-V市場領先者目標邁進，所謂的RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器新，去年第四季RISC V業績比重達60.4%，2020年若加上客製化也是RISCV，則佔RISC V業績占比達58%，目前晶心科RISC V既有客戶已經從IOT邊緣端裝置到個人與雲端，製程從40奈米到5奈米；其於42%則是來自V3產品線。

面對全球晶圓產能緊張，晶心科認為，在晶圓缺貨之際，晶片自然需求高，就晶心科可以取得產能的客戶，出貨量就高，也可以帶動權利金就水漲船高，這也是晶心科近來幾季權利金提高的原因，晶心科權利金去年營收貢獻成長48%、客戶數為41家，今年預計應該會進一步增加。

晶心科日前遭列注意股，1月營收為4400萬元，單月稅前淨損300萬元，每股虧損0.08元，晶心科表示，主要是因為有部分訂單遞延到2月所致。

(時報資訊)