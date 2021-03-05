台日桌球夫妻檔江宏傑、福原愛傳婚變，這段女方收入遠高於男方的「格差婚」，再度引起討論。一名網友好奇，「格差婚」是不是真的很難維繫？任一方的條件若遠遜於另一方，是不是真的走不下去？網友熱議「真的要看人」。

「格差婚」一詞源自日本，顧名思義夫妻兩人的身分地位或學歷收入，有很明顯的落差；古時即有「女不可下嫁、男不可高娶」的說法，意味男人若高攀，會給人一種「吃軟飯」的不良印象。

福原愛3歲開始打桌球，後來代表日本征戰大大小小國際賽，被日本人視為「國民女兒」。當年她要嫁給江宏傑的消息曝光後，甚至傳出日本桌球協會強烈反對，不過桌協隨即出面否認這項報導。

網友好奇，認為江及福原都在桌球界發展，但兩人在各自國家體壇的地位卻差很大，「女生賺的錢又比男生多，婚後該怎麼調整心態？」有網友認為，價值觀是從小建立的東西，不一定是收入，若兩人學經歷或家族地位差太多，「光雙方家人見面都會尷尬」。

「談戀愛的時候什麼都沒關係，等到真正組成家庭、回歸現實，這些差異就會逐漸浮現出來」。有經驗的網友表示，「格差婚」的維繫重點在雙方對這段感情有無共識，外在的條件可於婚後透過努力縮短差距，只有價值觀絕對要靠溝通。

(中時新聞網)