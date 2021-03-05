台南市一名張姓教師因涉及性侵，經檢方提起公所，去年底一審判張姓老師4年10個月，該師遭解職，由於該師任職2國小期間涉案，教育局去年底懲處20名相關人員，但今天有媒體指其中一名被懲處主任「吹哨人竟背黑鍋成代罪羔羊」，教育局嚴正駁斥，稱該名主任未完成通報也沒有調查，稱其為「吹哨者」並不適切。

教育局強調，教為釐清該事件責任歸屬，啟動三階段行政調查相當嚴謹且深入，調查與懲處結果也經過法制單位審認並送交監察院審視，絕無偏頗。有關該陳情人涉及瀆職部分，已依規定逕向臺南地檢署告發，後續將由檢調單位偵辦。

台南市教育局調查張姓狼師案，追究相關責任，總計6人各記1大過、記過5次1人、記過2次1人、記過1次2人、記過1次2人、申誡2 次5人、申誡1次2人，共17人遭受懲處。另有3人因已退休，逾懲處時效，重行改核當年度考績，並追回考績獎金。

教育局表示，被懲處的陳情人在性平事件發生時擔任那拔國小教導主任，行政調查小組委員依調查蒐集資料、審度當時適用法規後，核予3項違失，包括未通報、未啟動調查處理、參與私下協調行為人調校服務，導致有其他學生受害，因此記5支小過，但因其中兩項違失已逾法定追訴期，撤銷3支小過。

(中時 )