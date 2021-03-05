第三屆「吃果籽拜樹頭」感恩微電影競賽，龍華科大文創系學生團隊獲兩項大獎。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

第三屆「吃果籽拜樹頭」感恩微電影競賽，龍華科大文創系學生團隊獲兩項大獎。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

第三屆「吃果籽拜樹頭」感恩微電影競賽成績揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，在系上李竹旺老師指導下，作品《尚天然ㄟ味!》勇奪土地深耕及最佳人氣兩項大獎，表現相當優異。

「吃果籽拜樹頭」微電影競賽，有台灣食農微電影金像獎美譽，由國立虎尾科大創新育成中心、雲林豐喜企業、金屬工業發展中心合辦，目的在以「感恩VS食農」為核心，用鏡頭挖掘這片土地關於「食農」、「食安」以及「友善環境」的感恩故事，向社會大眾傳遞「吃果籽拜樹頭」諺語的良善意涵。

龍華科大文創系學生莊本源、黃詩雅、徐妤瑄及葉子嘉，以拍攝花蓮有機好農作品，深獲專業評審青睞及網友支持，同時囊括土地深耕及最佳人氣兩項大獎。尤其在網路票選最佳人氣獎部分，《尚天然ㄟ味!》獲得大多數網友好評，最後以1480票足足領先第二名達176票，足見受歡迎程度。

文創系老師李竹旺指出，當得知競賽舉辦消息後，就把這項競賽納入影音專題設計與競賽課程，鼓勵學生踴躍參賽，因此後來有好幾組同學報名這項比賽。報名之前還有一段小插曲本來獲獎團隊已講好的有機商店臨時喊卡，離報名截止不到兩週，同學緊急求救，當晚我立即想到一位花蓮有機好農畢英書請他幫忙，英書欣然同意!但地點遠在花蓮，同學們願意克服遙遠的路程，額外花費車資與數倍時間去完成創作，充分表達他們的決心，因此才有後續得獎的美好結果。

團隊成員黃詩雅說：「到花蓮這麼遠？對的，沒錯。」剛開始聽到老師說起，一時間有點不知所措，雖然原定拍攝對象無法完成，造成團隊差點放棄比賽，所幸李竹旺不斷為成員打氣，讓他們靜下心來面對挑戰，團隊也趕緊利用週休到圓山假日農市拍攝畢英書先生農產品，一則彼此認識也順便做田調，二則瞭解市場的銷售情況。

至於在花蓮拍攝過程，李竹旺說：「同學出發前先擬好提問與大綱，四位同學陸續分組進行採訪與情境拍攝，受時間限制，一天內必須完成所有工作，拍攝完同學回台北後，畢英書先生跟我說，你的學生很有禮貌ㄟ! 做事也很認真，我第一次接觸你們龍華的學生，印象不錯! 這也讓我很放心。」「領獎回來第二天，我帶著同學到圓山假日市集向畢英書夫妻致意，感謝他們支持與協助，吃了果籽就要拜樹頭! 不是嗎？ 何況在有收穫的情形下更該親自道謝才是。」

李竹旺強調，他非常鼓勵同學參加校外競賽，原因是人生學習有三階段的認識，見自己、見天地、見眾生，特別是見眾生，參加校外競賽就是見眾生的體現。課堂上也常常提到創作案與客戶案的差異，同學在學校的專題大都偏向創作案，可是同學進入社會必須要有能力製作客戶案，這是生存與品牌的建立，可是在學期間很難有機會接觸客戶案，因此我鼓勵校外競賽的原因在此，競賽是有主題的，同學可以針對題目好好地發揮。

龍華科大校長葛自祥指出，學校強調「學用合一」，競賽獲獎不僅是創意被評審所認可的最佳證明，這不單是對學生的肯定，也充分展現龍華科大的務實致用的辦學成果。龍華科大將持續培育更多優質且創新的人才，讓學校畢業生可與產業無縫接軌，畢業即就業。

(中時 )