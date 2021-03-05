洪根深說明「玄武濤聲」畫作過程與意涵。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

國立高雄師範大學美術系退休教授，也是國際現化水墨畫大師洪根深，為回饋高師大，特別贈送1幅大型藝術畫作及二幅墨寶。贈畫儀式於5日上午10時30分，假高師大活動中心2樓藝廊舉行，由校長吳連賞親自主持，邀請副校長等主管、同仁及高雄市校友會等出席。儀式中除為大型畫作「玄武濤聲」揭畫，吳連賞並代表學校回贈祥龍獻瑞精緻琉璃、感謝狀及高師大典藏紀念酒。

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