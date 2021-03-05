知名藝術家洪根深 贈畫回饋高師大 17:332021/03/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知名藝術家洪根深5日贈畫回饋高師大。（高師大提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 洪根深說明「玄武濤聲」畫作過程與意涵。（高師大提供／曹明正高雄傳真） 國立高雄師範大學美術系退休教授，也是國際現化水墨畫大師洪根深，為回饋高師大，特別贈送1幅大型藝術畫作及二幅墨寶。贈畫儀式於5日上午10時30分，假高師大活動中心2樓藝廊舉行，由校長吳連賞親自主持，邀請副校長等主管、同仁及高雄市校友會等出席。儀式中除為大型畫作「玄武濤聲」揭畫，吳連賞並代表學校回贈祥龍獻瑞精緻琉璃、感謝狀及高師大典藏紀念酒。 大林蒲優惠遷村 遭酸是騙術 中央投資創新園區 助攻亞灣豪宅坐四望五 (中時 ) #高師大 #洪根深 #贈畫 #回饋 #畫作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚出農業新契機 屏縣府啟動鳳梨銷日本儀式 15:502021/03/05 寶島 《商情》不利天氣加劇 大豆期貨收高 10:182021/03/05 財經 《商情》豆油續漲 支撐馬來西亞棕櫚油走高 10:012021/03/05 財經 健行轟垮台師大 闖4強沒漏氣 04:102021/03/05 運動天地 台積電今年募9000新人 校園徵才本周開跑 14:382021/03/05 財經 中時專欄：洪奇昌》鳳梨也可以是春風雨露 17:482021/03/05 名家 世豐2月營收 創高 04:102021/03/05 證券．權證 華孚去年獲利寫歷史次高 15:132021/03/05 財經 高收債、新興市場債 不黯淡 04:102021/03/05 投資理財 台北最佳女主角登場 大安森林公園杜鵑本周末滿開 10:362021/03/05 生活 萬能工商獲贈熱門車款 國瑞汽車：放心拆、盡情玩 15:062021/03/05 寶島 寶島熱門新聞 農機沿路掉土染得整條路泥濘不堪 連員警來取締也摔跤了 - 寶島 農會理監事出爐 田中、北斗、永靖、鹿港和二水現任總幹事全翻盤 - 寶島 嘉義大學免費送苗木 持發票兌換，自備提袋 - 寶島 東華書局創辦人遺孀劉慶弟 捐3.8億於林口蓋長照大樓 - 寶島 馬路如虎口 彰化市44個重要路口全面提高斑馬線等辨識度 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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