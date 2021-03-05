女性當自強，國內大齡單身女性越來越多，如何靠自己照顧晚年生活成重要議題，國泰世華銀行5日表示，北部某位科技公司高階主管在10年前將賣屋獲利的500萬元，成立安養信託要照顧自己，同時500萬元約以每月20萬元方式，定期投入平衡型基金，在二年左右部署完成，10年後其信託內帳戶金額已逾1千萬元。

也就是說，尚未計算工作退休金，這位單身女主管在退休時，已多為自己存了千萬元規模的安養信託基金，可自主決定作為醫療費用或定期支付安養中心，即養老不必期待或依靠他人，透過信託功能專款專用。

國泰世華銀亦表示，只要中長期投資，一年基金報酬率有超過7％，10年下來規模就可以翻倍。

國泰世華銀行引述內政部的統計指出，2020年國內55歲以上的單身人口數，已超過252萬人，其中逾168萬人為女性，且55歲以上女性每5位就有2位單身，比率創新高，單身理財也成熱門議題，以國泰世華銀為例，其2020年55到70歲女性客戶進行定期定額投資人數，較2019年成長逾30％，代表女性亦開始積極投資，打理自己的資產。

據國泰世華銀統計，女性客戶的資產規模並不亞於男性，同時，55到70歲以上的女性客戶，資產規模高出20歲到54歲女性客戶約1.5倍，其中超過五成以上的理財行為是「穩健型」與「保守型」，相對會比較在意中長期投資風險管理。

國泰世華銀也建議大齡女性可善用55投資比率，即股票、債券更占一半，避免過度重押某一特定風險資產，如固定配息的債券型基金、特別股基金、平衡型基金等，都可搭配運用，利用時間複利去累積自己的退休金。

例如某位女性主管用500萬元的賣屋獲利，去投資一檔平衡型基金，二年部署完畢後就不再動支，該檔基金投報率非常不錯，10年下來，資產規模就破千萬元。

(工商 )