有「小李敏鎬」之稱的24歲伊林藝人王碩瀚，近期作品不斷，包括熱播中的三立《天巡者》及YAHOO TV的網路微戲劇《我在追劇找世界》，不過外型陽光帥氣，酒窩笑容電力爆表的他，在《天》飾演花心校園惡霸，《追劇》則飾演劈腿男，2部戲全是渣男角色，連他都自我懷疑「我真的這麼像渣男嗎？」

王碩瀚在《天巡者》中飾演大反派，不僅花心、霸凌同學，甚至逼同學買藥、灌喝藥水，有時在公開場合跟朋友聊劇情還被側目，笑說不知情的人可能會報警抓他；雖角色壞到極致，但粉絲卻一片好評，大讚他「發瘋的樣子演得真好」、「帥到沒道理」，而粉絲也愛他花美暖男形象，不怕演渣男被定型。

《追劇》是伊林與醒吾科大合作，校園拍攝時常被同學盯著看，後來他也自認「帥」。跟同學拍戲時常被稱「哥」，讓他很不自在，雖然他戲劇經驗較多，但認為每次拍攝都是新的學習，後來也會主動找同學們聊天，與大家打成一片。

王碩瀚自嘲靠「顏值」爭取到角色，他強調現實生活中是「專情直男」，也是貼心的男友，會記下女友喜歡的東西，並買給對方，不過他不愛女友黏，過去有一任交往時，他因拍戲無法常常回訊息，對方因此不開心，目前單身的他以事業為重。

新參與的BL劇《約．定》已殺青，最近他利用空檔，經常在IG上與粉絲互動，直播分享日常、自彈自唱，甚至與粉絲一起追劇，還因為講話太直接被粉絲封為「軍火庫」，也抽時間上拳擊課，他覺得自己打拳擊很帥，另也與朋友出遊，他期許自己休息充電後，繼續全力衝刺事業。

王碩瀚（右）與醒吾科大同學拍攝《我在追劇找世界》。（伊林娛樂提供）

王碩瀚強調現實中自己是專情直男。（伊林娛樂提供）

(中時 )