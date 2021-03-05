一名男網友抱怨，昨日他在外遇到一名大媽先是向他借傘不成，事後還要求載她回家，委婉拒絕後更被大媽狠嗆，讓他相當傻眼。(圖取自爆怨公社)

若是你碰到這種情況會如何處理？一名男網友分享，昨(4日)他在騎樓等朋友會合，這時天空開始飄起小雨，一名剛買從菜市場走出來的的大媽拖著推車，手上還抱著小狗，先是向他借傘不成後，接著又問能否載她一程，男子尷尬婉拒後，卻被大媽狠嗆，「少年ㄟ，真沒愛心」，無辜遭罵讓他瞬間爆氣，傻眼呆在原地。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上分享，他昨在騎樓等友人時，一名剛買完菜的大媽靠近他，開頭便詢問，「少年ㄟ(年輕人的台語)，你有沒有雨傘借我？外面下雨了」不巧的是他剛好沒帶傘，所以禮貌回應「沒有耶，我什麼都沒帶」，沒想到大媽不放過自己，「我住仁愛國小那裡，很遠欸，還是你可以騎車載我？」

礙於和朋友還有約，原PO客氣婉拒，「我開車耶，而且我還有事情，不好意思」，孰料大媽不爽直接開嗆，「少年ㄟ真的很沒愛心」，讓原PO相當傻眼，直說當下真的很想爆氣，不過他還是忍了下來，事後越想越氣，表明大媽就算只是借傘，肯定也沒打算還，「再來我跟妳不認識我為啥要載你回家，憑什麼不幫妳還要被妳靠北？」更說這大媽不要臉到了極致。

貼文發出後引起網友議論，「這老人很敢開口，這世道那麼亂誰知道是不是詐騙」、「有些老人真的不知羞恥！明明底子厚還想佔別人便宜」、「不是每個老人都像聖誕老公公一樣慈祥，人見人愛」、「倚老賣老，佔便宜自私的超多⋯」，還有網友給出應對方式，「你可以幫她叫計程車，讓她自己付錢囉！」、「你應該回她，阿姨真沒羞恥心」。

(中時新聞網)