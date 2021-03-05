自行車文化探索館啟動單車藝術行動，展出六台各異其趣的藝術單車，藉由藝術合作激盪出對自行車的美好想像。（自行車文化探索館提供／盧金足台中傳真）

自行車文化探索館啟動單車藝術行動，展出六台各異其趣的藝術單車，藉由藝術合作激盪出對自行車的美好想像。（自行車文化探索館提供／盧金足台中傳真）

位在中科首座自行車文化探索館，5日啟動單車藝術行動，展出六台各異其趣的藝術單車，其中「面對天空的觸角」腳踏車，是關於環島領隊真實故事，他帶領過無數個人與團體在台灣騎著自行車旅行，另一輛自行車。根據武嶺求婚的真實故事，「以平衡的速度行駛」作為自行車概念。藝術家以雙輪作為中心 支點，喻夫妻需雙方妥協與溝通達到一種平衡。

由藝術合作激盪出對自行車的美好想像，自從1817年第一輛轉向雙輪車為開端，從歷史演變、產業發展，到深厚的工藝技術，再到全球的騎行文化與未來，循序漸進地讓民眾認識自行車的多元樣貌與知識。

2020年7月揭幕啟用的自行車文化探索館，開幕初期僅接受團體預約，2021年進一步開放個人於官網線上預約參觀，帶領民眾探索自行車的過去、現在與未來。

館內聚焦歷史、科學、公路競賽、登山車、城市環境等豐富內容，並設有VR體驗及沉浸式劇 場，讓民眾身歷其境感受騎行的樂趣。3月5日至6月29日自行車文化探索館將展出六台各異其趣的藝術單車。

自行車文化探索館3月5日推出《單車藝術行動》，邀國際藝術家Michael Vincent Manalo 合作，從巨大集團真實故事出發，透過工作坊進行互動與交流，共創出六台獨特又奇幻的藝術單車。

自行車文化探索館營運總監汪家灝指出，如果從藝術的角度去看自行車，可能性反而變得更寬、更廣、更無所不能，由藝術家視角，跳脫過往的製造業思維，與大眾探索自行車的更多可能性。

自行車文化探索館具體全方位展開自行車旅遊生活，2021年更是觀光局籌畫的自行車旅遊年，全台各式自行車遊程與推薦路線紛紛出爐，除了全家大小適合的河濱自行車道、挑戰自我的山林越野，來趟單車環島或是深度旅遊的體驗，是今年不可錯過的新生活旅遊型態。

(中時 )