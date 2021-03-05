韋禮安今（5日）迎接34歲生日，在工作中度過的他，許願「希望疫情趕快結束，能再上台唱歌，以及希望我的貓都身體健康」；他今年工作目標是推出2張全新創作專輯，笑喊「歌是不會自己冒出來的」，連生日這天也得拚命工作，要等到晚上才會稍稍放過自己，與親友聚餐。

韋禮安去年演藝能量大爆發，為《Sounds of My Life》專輯勤跑超過破百個通告，並於去年底在台北流行音樂中心舉辦2場「而立之後」演唱會，今年除了持續經營Podcast節目《韋禮安跟你鳥鳥天》，邀請藝人好友與幕後音樂人玩聲音、聊音樂，他透露今年預計要推出2張全創作專輯，其中1張將是粉絲期待多時的全英文專輯，會跳脫國語專輯框架，保證帶給大家驚喜。

韋禮安去年對抗疫情發片，進入2021年疫情仍看不到盡頭，原訂年節期間的演出也因此取消，熱愛舞台的他已有一陣子沒有公開演唱，他也在生日這天同時許願：「希望疫情趕快結束，能『再』上台唱歌！」此外，他飼養的「狗狗」和「耶逼」同胎的兄弟，日前檢查出有退化性心臟肥大的情況，而他也帶著愛貓「狗狗」和「耶逼」去健康檢查，「耶逼」檢查出來的數值剛好低空飛過，讓韋禮安非常心疼，因此除了每日的工作，韋禮安將大部分的時間都給了貓主子，努力調養毛小孩的身體，希望他們健健康康地陪伴自己。

(中時 )