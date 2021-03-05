（OK超商宣布攜手「愛上新鮮」及「歐吉商」合作，將於3月8日起針對會員推出三款鳳梨商品LINE群組好康團購。圖／業者提供）

挺台灣國產鳳梨，OK超商5日宣布，攜手「愛上新鮮」及「歐吉商」合作，將於3月8日起針對會員推出三款鳳梨商品LINE群組好康團購，希望透過便利商店的優勢，增加農產品銷售通路，讓民眾能夠更快速方便的「用新台幣讓鳳梨下架」。

OK表示，「愛上新鮮 鮮凍台南金鑽鳳梨」是嚴選台南關廟金鑽鳳梨，果肉金黃、酸甜多汁，並使用急凍鎖鮮技術，開封即食超方便，原價159元/盒，LINE好康團購600元/12盒；「歐吉商」也是選用南台灣聞名的金鑽鳳梨，現摘現裝、產地直送，讓民眾輕鬆嚐到新鮮水果的直送口感，原價699元/箱，LINE好康團購399元/箱。

另外，OK也導入來自屏東高樹水源保護區的有機鳳梨乾，主打使用自然農法製成的鳳梨果乾，吃起來天然健康，原價150元/包，LINE好康團購300元/3包。

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