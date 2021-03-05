基士德-KY(6641)2月合併營收為2184萬元，年增10.44%；前2月營收1.79億元，年增55.38%。受春節假期及擔心疫情反覆影響，大陸物流公司關閉部分高風險地區運送路線，許多外地人提早返鄉，造成二月份工作日偏少訂單被迫延遲交貨，二月業績因此受到影響；惟接單尚符合預期，預估第一季業績將超過去年同期，並可望回復至疫前水準。

基士德-KY台灣分公司繼取得台灣南部某科技園區智慧水處理系統開發案後，2月再拿下台灣北部綠色農場智慧控制系統開發案；在智慧水務訂單，透過AI智能調控，將使科技園區系統中的設備能有效運行，並達到節電及穩定水質效果；在智慧農場訂單，透過智能調控，能有效控制供水以穩定植物生長所需水份，基士德科技透過水處理管控的專業並結合AIOT物聯網技術跨足智慧農場領域，展現開發高端互動式體驗系統的開發能力。

大陸十三五推動結果顯示城鄉污水處理已達成預期目標，對環保政策的重視將延續至十四五繼續推動與升級；在科學治污、精準治污的趨勢下，對智能污水處理系統的智能化需求也不斷提高；大陸於2020年9月提出2030碳達峰、2060年碳中和提案，並將於十四五推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易，節能減排將成約束性指標，污水處理市場的節能減碳，預估將於十四五期間產生龐大市場需求；智慧污水處理有助於節能減碳，基士德-KY對未來公司成長維持審慎樂觀。

(時報資訊)