材料-KY(4763)2020年全年合併營收、營業淨利、歸屬母公司淨利及EPS，皆創上市以來新高。展望2021年，由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。不過，今年受匯率、原物料與運費上漲等成本因素影響，獲利表現持續尚待觀察。

2020年全年合併營收為新台幣23.53億元，較2019年成長8%。2020年全年毛利率為33.5%較2019年31.0%增加。全年營業淨利為新台幣4.99億元，較2019年增加28%。歸屬母公司淨利為新台幣5.05億，EPS為10.07元，分別較2019年增加53%與54%。全年扣除可轉債未實現評價損益影響後的歸屬母公司淨利為4.49億元，較去年同期增加36%。

材料董事會決議2020年每股配發現金股利5.5元，股票股利1.5元，現金股利優於前一年的4.75元。現金股利配發考量可轉債未實現評價增加每股盈餘超過1元，以及今年度持續投資資本支出以及研發費用，因此低於近幾年皆超過七成的現金股利配發率。

2020年第四季合併營收創歷史新高，為新台幣6.65億元，較前年同期增加10%，較前季增加7%。本季營收增長主要由於絲束需求維持強勁，塑料級醋片密集出貨而營收增加，絲束和醋片去年第四季營收分別較前年同期增加4%和21%。

2020年第四季毛利率已連續七季超過30%，去年第四季合併毛利率為33.8%，較前年同期35.2%減少1.4個百分點，主要由於醋片營收占比較高，產品組合影響以及原物料成本上漲等因素；較前季32.0%增加1.8個百分點，去年第三季偏低主要受產品組合影響，紡絲級醋片出貨比重較多。

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