散熱模組零件廠安力-KY(5223)因NB需求暢旺，且非NB產品佈局收割，2020年稅後盈餘達2.83億元，年成長83.7%，創下歷年新高，每股盈餘為6.56元，公司董事會通過每股配息3.5元，以3月5日收盤價96.6元來估算，殖息率約3.6%。

新冠肺炎疫情帶旺NB需求，安力-KY以專業的技術成為美系筆電大廠、DELL、ASUS、HP、HUAWEI、Acer、Lenovo、Microsoft等世界各大品牌電腦廠散熱關鍵零組件供應商，加上公司在遊戲機、車用、消費性電子、伺服器、5G通信設備等領域散熱關鍵零件佈局開始收割，讓安力-KY去年業績無畏全球新冠肺炎疫情強勁成長，2020年合併營收為20.75億元，年成長40.8%，營業毛利為7.07億元，年成長56.7%，營業淨利為4.08億元，年成長123.7%，稅後盈餘為2.83億元，年成長83.7%，每股盈餘為6.56元，2020年合併營收及獲利均創下歷年新高。

目前電腦產品佔安力-KY營收約85%，遊戲機佔比約8%，其他則為車用、消費性電子、伺服器、5G通信設備等散熱關鍵零件。

安力-KY今天董事會也通過每股配發現金股息3.5元，配發率約53％，以3月5日收盤價96.6元計算，現金殖息率3.6%。

伺服器及車用等非IT產品出貨放量，且NB訂單穩定，安力-KY自結1月合併營收為2.63億元，月增15.86%，年成長174%，再創單月歷史新高，更超過去年第1季因新冠肺炎疫情影響單季合併營收2.56億元；安力-KY預估，第1季業績有機會較去年同期倍增。

安力-KY表示，公司將持續深耕散熱領域，積極布局非筆電市場，並強化模具研發競爭力，提升良率，預期將有助於提升公司2021年的營收及獲利，全年業績可望再創歷史新高。

(時報資訊)