紐約州州長古莫(Andre Cuomo)日前才出書，暢談新冠肺炎大流行期間如何抗疫與領導統御；孰料《紐約時報》4日卻爆料，古莫資深助理要求衛生當局在官方報告中，隱匿2020年6月護理之家已逾9,000人死亡的真實數字，最終衛生官好只好重寫報告。此舉不僅讓古莫團隊與衛生官員關係緊張，也讓該州衛生高層爆出出走潮。深陷性騷擾醜聞的古莫不只被貼豬哥州長的標籤，抗疫天王形象也破功，還被譏為偽君子，要他辭職下台的聲音不絕於耳。

報導中指出，在紐約州衛生官員寫的疫情報告中，詳細記載大流行期間死於護理之家的具體患者數。然而，古莫的最資深助理要求衛生官員，不要將逾9,000人死亡的數字寫出，使得官員只得捧回報告重寫再呈上。最終，此一數字遭刪除而未公開。

報導點名幕僚戴羅沙（Melissa DeRosa）、紐約州金融服務署（Department of Financial Services）署長萊斯威爾（Linda Lacewell），以及紐約州立大學校長馬拉崔斯（Jim Malatras），為要求報告改寫的藏鏡人。他們沒有一個有公共衛生專業背景。

報導披露，衛生部負責撰寫報告的亞當斯(Eleanor Adams)，其初稿遭馬拉崔斯要求大幅改寫。報告就在兩人間往返數次，遠超過州長辦公室對機構報告的正常程序，甚至可用「強烈」來形容。

衛生官員憂心，馬拉崔斯的要求會讓報告過度簡化，而不再是真實科學報告；卻擔心堅持下去飯碗會不保。不過，即使如此，經馬拉崔斯改寫的版本，也沒有把死亡人數刪掉，而是到戴羅沙與萊斯威爾那裏，才將之刪除。

《紐約時報》披露，原本紐約州衛生部門護理之家的報告中，死亡數字遠比古莫版多出近5成。相較於其他州的護理之家，紐約州死亡總數為9,250人，遠超過第2高的新澤西州(6,150人)。

不過，由於紐約州檢察官2021年初時吐露，紐約州官方少算了數千名死於新冠肺炎的護理之家病患；古莫最終還是公布完整數據。其緩頰道，因為擔心川普見獵心喜，因政治動機而發動調查，故將其留中不發。

但根據《紐約時報》披露的文件，以及訪談的6名衛生官員，古莫與其助理實際施壓隱匿疫情的時間點，還要再往前推數個月。當時古莫助理「激戰」衛生高層官員，時間點早於聯邦當局要求紐約州提供數據之前。

然而，助理此舉卻暴露古莫試圖控制大流行中的疫情數字，置公共衛生專業知識不理理，只為了鞏固其「抗疫天王」的政治領導地位。《紐約時報》分析，州長助理赤裸裸地要求改寫報告，讓撰寫報告的官員和州政府團隊關係緊張，進而引爆高級公共衛生官員的出走潮。

過去一週以來，「古神」堅不可搖的地位因陸續有女性出面指控性騷擾，而開始崩潰。就在性騷擾沸沸揚揚之際，又再傳出古莫隱瞞護理之家疫情，導致議員剝奪因大流行而授予的緊急權力，聯邦檢察官也開始介入調查。

在疫情大流情初期，古莫下令禁止療養院拒收曾在醫院接受新冠疫情治療的病患。這道命令與其他州命令相似，目的在防止醫院因患者過多而不堪負荷。但到了春季末，共和黨員批評古莫此舉讓護理之家疫情大爆發；更有人質疑，紐約州的計算方式，若護理之家的病患之後因症狀嚴重轉送醫院，並在醫院逝世，將不計入護理之家的死亡人數中，從而模糊護理之家疫情嚴重性。

事實上，官方最後發布的報告，結合古莫個人出書，成功塑造其抗疫英雄的形象。相較之下，檢察總長辦公室公布的新聞稿指出，古莫針對護理之家的指導，與聯邦政府雷同；卻讓身處其中的居民遭受傷害的風險增加。

(中時新聞網)