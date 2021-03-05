日本「共同社」報導，由於中國大陸軍機的活動愈來愈頻繁，繼續依靠傳統被動攔截策略將讓日本航空自衛隊「吃不消」，加上未來空中主力F-35戰機不適合進行緊急起飛，因此日本正藉由該型機強調的先進感測與匿蹤能力，逐漸調整本土空防策略。

傳統上，若發現有可能侵犯領空的可疑航空機，該國於地面待命的戰機將緊急起飛攔截，並飛至目視接觸距離，予以牽制。不過日本政府關係人士透露，近年來頻繁於釣魚台周邊活動的中國大陸軍機，已讓負責該空域防務的航空自衛隊南西航空方面隊「累壞了」。

日本2012年9月單方面宣布釣魚台「國有化」之後，中國大陸軍機於該區域的活動大幅增加。雖然日方為加強戰力，2016年讓駐防沖繩的戰機中隊數量倍增，負責該空域防務的南西航空混成團也在2017年升格為南西航空方面隊，但仍是治標不治本。

為避免戰機和飛行員過度疲憊，再加上未來空中主力F-35戰機雖擁有強大的感測、資料傳輸與匿蹤性能，卻不適合進行緊急起飛，在舊型F-15J戰機退役後，將難以繼續執行傳統策略。因此航空自衛隊正改變作法，從正面現身牽制對方的傳統手段，改為「不露臉」的大範圍警戒與監視。僅有在判斷可疑航空機闖入領空的可能性較高時，才會讓戰機緊急升空攔截。

《產經新聞》指出，儘管中國大陸軍機的活動頻率並未降低，但航空自衛隊於2020年4月至12月期間，緊急升空攔截共機的次數為331次，較2019年同時期大減192次，顯示日本確實正著手調整空防策略。

(中時新聞網)