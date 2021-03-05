衛福部與藥廠簽約成立癌症精準醫療合作示範計畫，將提供包含肺癌、食道癌、胃癌等6種癌患全方位基因檢測，有條件免費用藥，預計最快下半年會有超過千名患者受惠。

衛生福利部、國家衛生研究院及羅氏大藥廠日前共同簽署成立「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」合作示範計畫，串連各級醫院打造個人化精準醫療網。

該計畫預計下半年起，收案的癌症病友即可於衛福部指定醫療院所，接受跨癌別的全方位基因檢測、智慧化分析診斷，了解依自身基因擬定的精準用藥建議；且除了羅氏外，台灣默克集團與台灣中外製藥也共同聯盟，將依基因檢測結果，提供最適合的癌症標靶用藥給參與此計畫的病患。

收案對象預計囊括晚期非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌等6種癌症病患。以往這些病人若要進行基因檢測，至少要花費新台幣10萬元，未來若經收案，則可免費檢測。

衛福部部長陳時中期許，此次示範計畫有助完善精準醫療各項環節，包括資料庫的整合、特定癌症的基因檢測與收錄臨床資料、精準醫療治療評估之機制，以及真實世界證據（Real World Evidence, RWE）應用於藥物研發、藥品上市登記。

陳時中說，隨著法規環境的逐步完備，將吸引更多國內外藥廠企業加入，在台灣展開深入的癌症研究，為台灣癌症患者探索更優質的診斷與治療方法。

國衛院院長梁賡義表示，此示範計畫是台灣國家級人體生物資料庫整合平台（NBCT）首次與國際藥廠簽署合作協議，也是NBCT平台首度採用癌症基因檢測服務方式，讓癌症病人可直接受惠，接受個人化治療的跨機構合作計畫。

梁賡義說，羅氏藥廠將提供數千名病人全方位癌症基因檢測服務，透過基因檢測結果，協助醫師為患者制定最佳個人化治療方案。此外，此計畫也會將臨床數據回饋至NBCT，甚至未來規劃將計畫所產生的數據建置到台灣電子病歷資料欄位中，成為可供醫療產業再次利用的結構化資料。（編輯：陳政偉）1100305

(中央社)