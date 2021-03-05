屏東鳳梨外銷日本今年可望達到2500公噸，且數量持續增加中。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安（中）協助農民打開內外銷通路，更大口吃鳳梨，鼓勵更多人響應。（林和生攝）

台灣鳳梨禁銷大陸消息一出，掀起全台團購風潮，加上外銷日本訂單倍增，屏東鳳梨農5日再度封櫃，一只20呎貨櫃將運往日本，供給擁有300多家據點的SEIYU超市通路，屏東縣長潘孟安更透露，若貨櫃許可，下周可望前進澳洲，將是國內首航，讓外銷市場再傳捷報。

根據統計，今年屏東鳳梨外銷數量迄今共計3782公噸，出口產值達到1億元，外銷出口國家包括日本、香港、新加坡、加拿大等，另外經過2年以上談判，終於盼到開花結果，首次運往澳洲鮮果，最快下周啟航。

潘孟安表示，屏縣府長期布局海外市場，2016年成立台屏農公司，成功打入日本西友超市通路，接續還會有到關西大阪的鮮果，到5月下旬，將以每周一貨櫃的方式持續出口；總計去年銷日鳳梨約1000公噸，今年總量可望翻倍、達到2500公噸，且數量持續增加中。

果農洪銘聰直言，為了這一刻其實農民從2019年便開始準備，當時其實是瞄準2020東京奧運的日本市場，日方要求食材供應需具備全球良好農業規範，才有資格成為食材供應商，於是從環保、用藥及生產管理記錄，全都一一規範契作農戶，因此成功獲得歐盟認證，沒想到東奧延期，卻幸運打開國際通路。

但洪銘聰私下說，大陸禁銷令一出，確實不少貿易商來電詢價，但也有人刻意壓低價格，他連回都不願意回，更遑論繼續報價，洪語氣堅定地說，政府努力維持市場價格，國人也用新台幣力挺，他無法賤賣鮮果，寧願留在台灣與消費者分享。

潘孟安也提醒，除了外銷市場持續布建，國內也透過全聯通路與團購方式，協助農民銷售，但站在果農立場，其實不需一窩蜂，可以透過預購方式、分散消費，屆時就能在盛產期吃到正當時的優質鳳梨。

(中時 )