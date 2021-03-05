（台糖蜜鄰已設國產鳳梨專區。 圖／台糖提供）

連日鳳梨新聞不斷，尤其在政府、各大機關與團體的協力之下，鳳梨瞬間成為國民必吃美食，消費者想趁鮮買到優質而價平的正港國產金鑽鳳梨，歡迎來到台糖蜜鄰店的鳳梨專區選購。

台糖表示，台糖除了蜜鄰通路有販售台灣金鑽鳳梨外，也透過農糧署洽購一批鳳梨，未來到台糖加油站加油，台糖即送生鮮鳳梨，同時台糖工會與福利會也都有慷慨出資買鳳梨分享給員工，讓員工也有參與這一波的鳳梨熱。

另外在加工品部分，台糖擬推鳳梨果乾、果醋、果汁等，已積極跟協力廠商洽談中；在各糖廠冰品部分，也計劃在台糖今年5月1日迎接75周年的同時，買鳳梨冰加碼再送，同步還有研議消費者以往愛淋綿密紅豆於鮮奶冰淇淋，改淋生鮮熬煮的鳳梨醬，測試新風味。

台糖強調，幫助農民絕非現在一時的新聞熱潮而已，會拉長線與農民站在一起，因為台糖以農立業，最懂農民心。

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