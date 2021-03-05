為讓學生有實作機會，在校方主動爭取下，汽車大廠國瑞汽車今5日致贈吳鳳科技大學TOYOTA ALTIS汽車一輛，及TOYOTA ALTIS 架上引擎1組。（吳鳳科技大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為讓學生有實作機會，在校方主動爭取下，汽車大廠國瑞汽車今5日致贈吳鳳科技大學TOYOTA ALTIS汽車一輛，及TOYOTA ALTIS 架上引擎1組。（吳鳳科技大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

吳鳳科技大學車輛科技與經營管理系創系邁入第2年，為讓學生有實作機會，在校方主動爭取下，汽車大廠國瑞汽車今5日致贈吳鳳TOYOTA ALTIS汽車一輛，及TOYOTA ALTIS 架上引擎1組，校方表示，因應雲嘉南10所高職汽車科畢業生升學需求，110學年度將增設兩個大一班，在少子化浪潮下，少見地逆勢增班。

繼上午到萬能工商贈車後，國瑞汽車汽車經營企畫部經理鍾朝陽下午到吳鳳科大，致贈汽車和引擎給校方，並由吳鳳科大校長蔡宏榮代表接受，鍾朝陽期許校方有實習車和引擎後，能讓學生增加更多實務經驗。

蔡宏榮表示，吳鳳車輛科技與經營管理系目前有大一及大二各一班，為因應雲嘉南地區共10所高職汽車科畢業生的升學需求，110學年度將增設兩個大一班級，另已在興建中的校航太車輛館預計今年5月完工，將規畫成立汽車修護乙級、汽車修護甲級、機器腳踏車乙、丙級等檢定場所，以培育汽機車產業所需人才，成為雲嘉南地區唯一設立車輛科技與經營管理系的科技大學。

吳鳳科大車輛系主任楊朝統說，隨科技日新月異，產業界設備也不斷更新，特別感謝國瑞汽車對教育的重視，捐贈車輛做為老師教學、學生實習操作及檢定訓練使用，讓師生們能接觸到產業界最新的汽車產品及科技，至於該校透過勞動部雙軌旗艦計畫合作開創全台唯一「智慧電動車組裝與維修」雙軌專班職類，預計5月開始招生，讓教學能結合實務。

(中時 )