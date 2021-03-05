【旅遊經 洪書瑱報導】

春寒乍暖，竹子湖海芋已悄悄綻放，雖然今(2021)年竹子湖花季於3月26日才正式開鑼，以「看見我曾經聽過的海芋」為主軸，活動至4/25日止，但因前陣子集中聚寒，讓海芋的花期也相當一致，因此竹子湖的海芋已展數大之美，聰明的賞花遊客，不等海芋季活動敲鑼，早已上山賞海芋了，能在花季正式登場前稍微避開人潮，增加賞花旅遊品質！臺北市政府產業發展局、台北市農會與北投區農會也發出邀請函，邀請遊客上竹子湖來賞花「趣」！而繼竹子湖海芋季後，繡球花季也將於5/22登場，活動至6/20止！

昔日蓬萊米原種田故鄉，如今竹子湖已成為海芋花鄉。「竹子湖」自民國58年（西元1969年）從日本引進白色海芋，每一株花的花期大約是8～10天，竹子湖受陽明山國家公園管制範圍的保護，擁有豐沛潔淨的山泉水源，經多年的努力推廣，目前竹子湖白色海芋年產量占全臺海芋產量百分之80～90，因此欲欣賞如「新娘」般白色海芋，展數大之美的最佳旅遊景點。

有些海芋田提供採海芋體驗(攝影：洪書瑱)

採海芋時，大小約莫四五分開最好_手指之處(攝影：洪書瑱)

海芋(造型)蛋捲DIY(攝影：洪書瑱)

海芋(造型)蛋捲(攝影：洪書瑱)，白色巧克力海芋只有販售每束＄250；一般蛋捲海芋連同DIY＄150。

玩樂的同時，也要享當地美食(攝影：洪書瑱)

竹子湖每一年的花田喜事有兩樁，一為海芋花季，另一樁就是繡球花季。海芋清新純白，繡球花嬌豔繽紛，散發兩種截然不同的風雅與美麗，尤其是白綠錯落的海芋花田交織出純淨之美，單朵清新脫俗、花海純美浪漫，令人心曠神怡。而上竹子湖賞海芋，除了欣賞、拍照，您還能走入花田中，親手採摘看對眼的海芋。除此之外，還可以進行ＤＩＹ、南北大縱走走其中一段爬山兼賞花、聽音樂會，或是進行一趟感受當地人文風情的半日深度小旅行！其中DIY體驗，於平日事先預約，10人以上即可體驗！

晴朗的竹子湖海芋季(圖：台北市農會提供)

煙雨濛濛的海芋田(攝影：洪書瑱)

今(5)日陽明山的櫻花盛開貌(攝影：洪書瑱)

純白纖柔的海芋，盛開在冷涼的春季山谷，更顯飄逸出塵。加上竹子湖的氣候溫差大，時而晴空萬里，在小油坑背景點綴，白色海芋展大方之美；時而因雲霧濛濛、水氣籠罩，讓海芋田成了仙境，也讓海芋展現嬌柔之感，尤其此時陽明山櫻花還在展顏(漸漸近尾聲)，現在民眾上山賞海芋，等同一趟旅遊雙重享受！

竹子湖海芋季(圖：台北市農會提供)，農友已開始著手營造不同地景(圖：台北市農會提供)

今年竹子湖花季，農友已開始著手利用竹子湖公共空間及自家農園的小角落，營造不同地景，如營造出近來最夯的野營造景等，來吸引遊客蒞臨打卡。假日設計深度體驗的導覽解說服務。另外，以花田為舞台，在花海簇擁下，搭配爵士、搖滾、古典等不同風格樂團演奏，讓整片花田隨著音樂更顯高雅、浪漫、熱情，交織成美妙的協奏曲。

而欲深度旅遊體驗的民眾，今年規劃2條路線供民眾選擇：活動費用500元（含保險、解說、採花、DIY材料費及下午茶或餐費）！

路線一、恬靜自然的頂湖遊程

竹子湖入口停車場集合—>蓬萊米原種田故事館—>竹子湖生態人文導覽解說（東湖地區）—>花谷海芋園（採海芋 or 送繡球花+綠色植物苔球DIY教學+鬆餅套餐 or 厚片土司套餐）預定日期：4/13、4/20、4/27、5/4、5/11、5/18、5/25、6/1、6/8（每周二）

路線二、熱鬧豐富的海芋大道遊程

竹子湖入口停車場集合—>蓬萊米原種田故事館—>竹子湖生態人文導覽解說（東湖地區）—>發現生活園藝（採海芋 or 送繡球花+創意植物擺飾DIY教學+特色桌餐）預定日期：4/8、4/15、4/22、4/9、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10（每周四）

進入五月後，純白浪漫的海芋花也漸漸進入休眠期，色彩艷麗的紫藍粉色浪漫繡球花接力登場。竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，正適合繡球花栽培，讓其著色更加鮮豔繽紛，吸引遊客紛至沓來。竹子湖繡球花有7至8個品種，色彩豐富多樣化，增添繡球花千變萬化的風采，也非常適合遊客拍照留念。

相關訊息可至「竹子湖海芋季與繡球花季官網」（http://www.callalily.com.tw）和「海芋季、繡球花季」臉書查詢！※【線上賞海芋】

竹子湖海芋季(圖：台北市農會提供)

海芋之美(攝影：洪書瑱)

海芋之美(攝影：洪書瑱)

海芋之美(攝影：洪書瑱)

海芋之美(攝影：洪書瑱)

海芋之美(攝影：洪書瑱)

海芋之美(攝影：洪書瑱)

海芋一朵也展獨美之姿(攝影：洪書瑱)

海芋一朵也展獨美之姿(攝影：洪書瑱)

海芋一朵也展獨美之姿(攝影：洪書瑱)

(中時新聞網)