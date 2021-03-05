舞台上一名武生在空中翻跟斗，四名演員在下接住，京劇武生新秀徐挺芳挑戰主演新編戲曲《南宮長萬》，由京劇名角朱陸豪擔任導演，並編排武生段落，朱陸豪表示，「這個動作融合了體操和特技，是一大挑戰。」

《南宮長萬》由劉慧芬擔任編劇，原型是老戲《驅車戰將》，朱陸豪表示，他曾從長輩張義奎口中聽到這老戲的折子戲，同時曾演過一次，「這可說是戲曲史上的冷門戲，因時空不同，和現代人文價值落差大，需要重新編創才能上大舞台，因此特別邀請劉慧芬教授擔任編劇，強化人物性格的發展和情緒轉折，讓觀眾更能理解這位悲劇英雄必然的命運。」

朱陸豪表示，他重新編排武打動作場面，並指導演員揣摩角色心理，最後有一段是主角遇見一名長得像是他妻子的女性，要對她傳情，「挺芳的武戲很好，但文戲需要琢磨，這個傳情段落，一開始他有點憋扭，我和他分享情感戲，必須由內而外發出，是一種醞釀和累積。」

值得一提的是，音樂除了鑼鼓點，還融入東周時期的編鐘音樂。《南宮長萬》由國立台灣戲曲學院京劇團演出，將於3月7日在台北城市舞台登場。

(中時 )