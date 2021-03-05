配件品牌 CASETiFY 宣布，二度與迪士尼合作推出名為「米奇與你」的全新系列配件商品，包含手機殼、AirPods 保護殼、MacBook 保護殼、iPad 保護殼、Apple Watch 錶帶和無線充電器在內等商品。喜愛米奇角色的粉絲可於這次的合作商品中客製專屬電子配件，並選擇採用 90％ 可回收材料製成的純素皮革手機殼（Vegan Leather Case），同時兼顧時尚與環境友善。即日起喜愛米奇的粉絲可於官方網站（www.casetify.com/disney）加入等候名單，並於 3 月 18 日全球正式發售時享優先購買資格。

在第二波迪士尼 x CASETiFY 全新系列中，消費者可於高質感純素皮革手機殼與防摔手機殼中發現 CASETiFY 完美詮釋的經典米奇設計。此系列商品皆提供多種配色、字體和字型，亦能選擇限量版的 Monogram 印花設計及全新棋盤方格底圖設計，自由客製英文字母或數字，讓文字穿梭於米奇印花間，打造出專屬又極具迪士尼風格特色的個人化電子配件。

CASETiFY 聯合創辦人及行政總裁吳培燊表示：「我們非常興奮能夠再次與迪士尼合作，推出以米奇為發想的全新原創商品。長久以來支持 CASETiFY 產品的消費者中，有許多充滿豐富創意和想像力的人。希望這次全新的合作能讓他們創造出更多魔法般的奇妙時刻。」

(科技)