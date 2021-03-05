材料-KY(4763) 受惠絲束需求維持強勁，塑料級醋片密集出貨，去年第四季營收創歷史新高，毛利率連七季逾30％，達33.8％；烘托全年EPS10.07元，年增54％，營收、營業淨利、淨利及EPS齊創上市以來新高。董事會決議配發現金股利5.5元，股票股利1.5元。

材料-KY表示，絲束需求維持強勁，醋片也有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上新產持續開出，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達雙位數成長；惟獲利表現需持續追蹤匯率、原物料與運費上漲等因素。

材料-KY指出，去年第四季營業淨利為上市來最高，年增7％，季成長10％，扣除可轉債未實現評價損益影響後的歸屬母公司淨利與每股盈餘已連續十個季度較前一年同期成長，顯示核心獲利持續增長。全年毛利率33.5％，較2019年31％提升，營業淨利年增28％。

材料-KY絲束廠一新產線已於一月提前量產，設計總年產達16,000噸；年底前還將新增醋片產線5,000噸，醋片年設計總產能將達30,000噸。至於新建造6萬噸的醋酐廠預計第二季完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

材料-KY財務副總陳界瑞說，目前醋酐漲幅不小，影響上半年獲利推進力道，所幸，已小幅調漲絲束價格，依目前簽訂合約，木漿價格能較2020年減少2-3％，有助維持毛利率。下半年醋酐產能開出，自製醋酐可望減輕成本上漲壓力，加上運費應在下半年有機會回落較合理區間，有助收益持穩走堅。

(工商 )