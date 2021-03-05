台南市長黃偉哲和光華高中學生合影。(曹婷婷攝)

活動依台師大學心測中心的心理測驗，設計實務型、研究型、事務型、企業型、藝術型及社會型類型Q版人物。(曹婷婷攝)

有別以往每年舉辦技職博覽會單一活動，台南市教育局規畫整年度國中小9大項技職教育及職涯活動體驗，其中，首度媒合90所國小的高年級分批前進19所高職，融入學習情境也體驗什麼是多媒體設計、汽車修理等，進而釐清自己喜歡動手做還是要升學，從中確立志趣。

據統計，約5成大學生自認選錯科系，後續也牽動就業，為幫助學子及早確立職涯、性向，台南市教育局今年安排90所小學五、六年級走進19所高職體驗學習；教育局表示，去年高中職、五專就讀人數共8732人，超過普高7228人，鼓勵學生從小確立興趣，笑擁一技之長。

台南市市長黃偉哲表示，「強化技職教育，向下扎根」是台南推動技職教育的重要理念，更是推動產業人力培育的重要基礎；他說，技職教育強調「實作致用」、「產學合作」，讓更多學生得以在形塑興趣的過程，找到喜歡與嚮往的方向，進而了解產業需求，落實「一技之長」，成為面對多變未來的最強後盾。

他也舉「抓周」為例，就是讓滿周歲的嬰兒在眾多玩具尋求感興趣的項目，慢慢形塑未來可能發展的方向。台南技職教育透過系統性的整合與長期性介紹，讓學生與家長能獲得足夠的技職資訊，並讓學生在接觸過程中透過比較，逐漸確立自身的發展方向。

近年不少高職招生都開紅盤，光華高中多媒體設計科動漫班透過特招招生，每年只招收50人，卻吸引超過80人報名，當中也不乏高分群學生，希望日後從事動漫產業。多媒體設計科主任陳燕裕說，目前孩子選擇升學的趨勢是，學生多體認讀書不再是唯一，家長也願意尊重孩子性向。

(中時 )