中博高架橋拆除工程進入尾聲，高雄市副市長林欽榮一早就到工地應變中心進行視察，截至5日清晨，工程進度已達86.3％，超前2.3％，站西路6線雙向道路也將於8日準時開通，待2022年9月站東路開通後，弧形環抱高雄車站，再恢復站東、站西路各3線單向通行。

中博高架橋拆除工程已進行7天，目前引道鋼樑已經切割、清除完畢，僅剩最後的路面刨鋪及標線繪設等工作，準備進入收尾階段，而6線雙向的「臨時」站西路，交通局也已經分別用藍色和紅色漆畫在南北向車道，由北往南的是紅色，由南往北的是藍色。

林欽榮表示，之所以將其稱為「臨時」站西路的原因是，目前站東路尚未開通，因此先由站西路以6線雙向通行來幫忙分擔，預計在2022年9月站東路開通後，就會恢復站東、站西路各3線單向通行，屆時站東路、站西路將會環抱高雄車站，並連接中山路及博愛路。

交通局表示，未來臨時站西路通車後，因臨時站西路主要提供車站施工期間的接送服務，因此在道路兩側均設有車站旅客接送區，並新設汽機車臨停區、計程車招呼站、公車停靠區及YouBike租賃站等設施。

交通局指出，站東路通車前，臨時站西路採雙向6車道通行，由於新設的臨時站西路與建國路、九如路口均為特殊交角，施工期間將實施臨時站西路全線路口禁止左轉管制、九如路雙向禁止左轉管制、建國路西往東禁止左轉管制等措施。

行人動線部分，為了配合站西路開通，將封閉車站東側出入口及南華路，已利下階段施工，而高雄車站的進出動線同步調整到站西路側進出，行人可使用人行道通行。

(中時 )