電腦品牌商宏碁公司，公司創業以來第一次拿到信用評等。中華信評最新授予宏碁的長、短期信用評等分別為twA、twA-1，評等展望「穩定」，較同樣今年第一季首度拿到企業信評的和碩科技、國巨，信評等級略低一至二級。

中華信評主辦分析師許智清分析，在成熟的全球個人電腦（PC）市場中，宏碁公司遠不及於其他規模較大同業的市占率，品牌知名度也較低，獲利能力相對較弱，均對公司的競爭地位形成限制。中華信評統計，宏碁公司2020年前三季所產生的EBITDA利潤率（稅前息前折舊攤銷前利潤）約為新台幣61億元。

不過，許智清指出，宏碁應可藉由快速成長的電競PC 、Chromebook兩項產品線的需求，來維持其市占率，並在未來兩年期間將其獲利能力略微提高。

新冠疫情的全球大流行，遠距辦公以及遠距學習使PC與Chromebook的消費者需求強勁，對宏碁公司帶來營業利多。國際數據資訊(IDC)的資料顯示，2020年宏碁在全球PC市場中的占有率從2019年的6.4％上升至6.9％，中華信評進一步預估，隨著對遠距辦公與遠距學習的需求下降，PC的需求量可能會開始下滑，將對宏碁2022年的出貨量和營收產生負面影響。

授與宏碁公司的信用評等過程，中華信評盤點該公司的營業現況及財務條件，其中，業務部份，宏碁的PC銷售額約占其總營收的75％，占其毛利貢獻度的72％～73％，若將顯示器產品包括在內，前述兩項比率均將逼近90％。

基於營收結構的調整，中華信評指出，宏碁公司新增的網路安全與IT服務的服務類營收，應可產生較高的利潤率，只是目前這兩項的營收貢獻占比有限，若能擴大的營收規模以及嚴格的費用管控，應可將其2020年至2022年的EBITDA利潤率從2019年的2.0％略微提升至3％～4％。而宏碁2020年至2022年的資本報酬率(ROC)亦應可從2019 年的6.6％提升至10％至14％。

(工商 )