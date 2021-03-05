台61線西濱快速公路於去年全線通車後，沿線事故頻繁，交通部公路總局發現，事故肇因多為超速、超重，且路線上行經多處工業區及港口，大型重車比例高，一旦發生事故就容易導致重大傷亡，今日邀集內政部警政署與多個縣市研商，決議即日起加強執法，遏止違規行為。

公路總局表示，台61線超速違規嚴重，公路總局已協調各縣市警察局提高見警率，包括增加警車巡邏頻率、增設測速照相標誌、利用現有固定測速照相或以移動式測速設備執行超速取締等；中長期則評估增設固定式測速照相及其他科技執法設備等。

在預防大型車超重方面，公路總局規劃於台61線沿線北、中、南部地區各增設1處地磅站，包括桃園蘆竹地磅站、台中清水及南部雲林麥寮，預計今年底前陸續完工，各縣市警察局也會以活動式地磅執行機動式巡邏，並和監理單位聯合稽查。

為提升台61線西濱快速公路整體服務水準，交通部將於3月底前邀請專家學者赴台61線沿線辦理現場會勘，針對路面品質、智慧運輸及交通安全等面向提供後續改善建議，預計投入35億優化西濱快速公路，提供更安全的行車環境。

(中時 )