台南市長黃偉哲今天到關廟埤頭鳳梨產地親自採摘鳳梨。(曹婷婷攝)

台南關廟鳳梨還有2周才報到，目前全民挺鳳梨風頭正盛，農民憂萬一關廟盛產時，各縣市鳳梨也出產，統統擠在內銷市場，價格恐受波及。關廟果樹產銷班第16班班長李清長說，該產銷班鳳梨歷年市價約1公斤30元，市場有口皆碑，但今年銷陸橫生變數，很怕價格被拖累。

果農黃啟帆也說，鳳梨一路由南往北盛產，建議政府需配合各縣市盛產腳步，加強行銷力道，避免現在一窩蜂搶鳳梨，後繼無力。農民許朝舜建議，政府要買鳳梨應直接找農民，不然只保障到盤商、貿易商，小農照樣被剝一層皮。農民也擔心政府所謂補助都用於出口商貿易商，真正受害的小農根本得不到協助。針對少數農民反映溫差大出現裂果，農業局請農會、農民團體輔導農友加工製成果乾。

台南市長黃偉哲今天下午走進關廟埤頭一帶視察鳳梨田，強調市府採取多項因應措施與輔導措施，包含啟動鳳梨收購加工計畫、擴大外銷市場及外銷運費補助、加強內銷通路、網路宣傳及線上訂購宅配服務、媒合百大企業團購等。

黃偉哲說，台南關廟鳳梨品質優，極具競爭力，他也深信，目前幫忙屏東、高雄，屆時等到台南鳳梨盛產，人家也會出手相助。他也強調，市政府也全力拓展通路，包含海外市場，希望能穩定產銷，確保農民收益，他以南半球國家為例，澳洲牛肉、紐西蘭奇異果等在台灣都頗受歡迎，只要克服技術問題，鳳梨出口到澳洲非難事。

(中時 )