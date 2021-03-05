水廠說明，目前已緊急在浮管佈設警示設施，並通知交通部航港局發布礙航公告，避免影響往來船隻及海管安全。（金門自來水廠提供）

金門大橋附掛管線工程示意圖。（金門自來水廠提供）

大、小金門海底輸水海管不明原因上浮，縣自來水廠已採取緊急應變，確認因管線並未破損，目前送水仍屬正常，一旦出現影響輸水的最壞狀況，現有西湖、蓮湖及菱湖等3座湖庫總水量約20萬噸，還可供應120~150天，可確保烈嶼地區的基本用水無虞。

小金門湖庫原水水質不佳，自2000年海底管線完工後，改由大金門支援地區民生用水，目前全量由大金門西半島的地下水供應，縣自來水廠委託專業公司定期巡查海管狀況。日前水廠接獲通報在大、小金海域有1條浮管，立即派員下海確認是海底輸水管線上浮，但並未破損，目前仍正常輸水。

水廠說明，目前已緊急在浮管佈設警示設施，並通知交通部航港局發布礙航公告，避免影響往來船隻及海管安全外，同時在海管上浮兩端進行沙包保護，並安排船機及材料進場修復，現有啟動應變備援機制中，包括整備使用小金門當地湖庫水源的紅山淨水場。

水廠評估，倘海管發生狀況影響供水，水廠將立即啟用紅山淨水場供水，目前小金門西湖、蓮湖及菱湖等3座湖庫，總可供水量約20萬噸，尚可供應120~150天，可確保烈嶼地區之基本用水無虞。

縣府考量目前小金門的用水，均仰賴這條海管輸水，為提升小金門供水穩定性和安全性，已向中央爭取1.2億元前瞻計畫補助經費，辦理金門大橋自來水管線附掛及加壓工程。未來，最大供水能量達每日5000噸，可滿足小金門用水成長的需求。

縣自來水廠說明，其中配合大橋段附掛自來水管線工程已於今年2月9日決標，經費約占0.7億元，預計架設355毫米的高密度聚乙烯管，長度約4.76公里，預定於4月開工，後續配合大橋施工工序，預計明年上半年完工，未來將作為小金門主要供水管線，取代既有單一海管之供水模式，確保小金門供水安全與穩定。

(中時 )