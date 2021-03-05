新北市土城區有一處「希望之河」景點，貨饒里長許春騰帶領志工沿路設置步道，並在步道兩旁種滿粉色吉野櫻，每到春季此處也成為在地賞櫻熱點。土城區公所為行銷轄內景點，邀請A’N’D女團成員紀欣妤合作拍片，土城區長陳國欽除了帶頭參觀希望之河櫻花美景，也沿街介紹捷運海山站各式小吃店家，盼行銷土城，帶出觀光效益。

土城區公所表示，希望之河位在海山捷運站3號出口附近，沿海山路步行至裕民路55巷口，即可到達，交通位置便利，成為平地賞櫻的熱點，步道兩側有吉野櫻、杜鵑、桂花等各式花類，櫻花賞花期可至3月中旬。

土城區公所這次也邀請紀欣妤拍攝幸福宣傳片，行銷在地特色影片，陳國欽帶著紀欣妤走訪希望之河櫻花美景，並探訪海山站周邊特色手工蛋餅啖餅坊及土城喜憨兒烘焙坊。紀欣妤表示，非常開心能到希望之河，土城不僅可以賞櫻花，還可以吃美食和做公益，非常適合半日遊。

陳國欽表示，民眾想要賞花的民眾要把握最後機會，「希望之河左岸賞櫻 幸福宣傳片」將上片，為了回饋民眾對土城櫻花的支持，也將舉行限定抽獎活動，抽出20名中獎名額，只要觀看影片，就有機會把超商禮券帶回家。

(中時 )