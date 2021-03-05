美國布魯金斯研究院發表《美國對華政策的未來——對拜登政府的建議》的著作中曾引用一名華裔學者易富賢的研究，該研究語出驚人地表示，從人口的宏觀研究可以發現「中國的經濟永遠超不過美國」。因為中國人口的轉折點出現在2012年，經濟成長也在同一年減速，不只2028年經濟總量超越不了美國，反而會在2035年出現經濟增速低於美國的現象。

美國布魯金斯研究所發表《美國對華政策的未來——對拜登政府的建議》專著中，曾引用華裔學者易富賢在人口與經濟成長關係的研究。（圖／布魯金斯研究所）

長期研究中國人口宏歡研究的易富賢是美國威斯康辛大學資深科學家與作家，他曾在2019年於《南華早報》發表一篇《比日本還糟：中國迫在眉睫的人口危機將如何毀滅其經濟夢想》的文章。該文根據人口增長趨勢預測「中國經濟永遠超過不美國」，雖然此一結論讓許多人憤怒或感到失落，但根據人口增長趨勢做出的預測，在全國和局部都屢試不爽，這個預測很可能就是未來的現實。

美國的華裔學者易富賢從人口的宏觀研究獲致結論認為「中國的經濟永遠超不過美國」。（圖／美國之音）

他在接受《美國之音》訪問時針對此一問題表示，美中關係惡化的重要原因，是錯誤的中國人口資料導致美國的戰略誤判。由於中國經濟長期以10%的速度增長，一般人認為中國經濟很快將超過美國，到2011年時主流思路已認為中國經濟將在2032年成為美國的2倍。當時中國國內很興奮，認為中國正在崛起成為世界第一。

易富賢認為，中國是日本式短跑，就像韓國和臺灣一樣，而美國是長跑。短跑速度暫時超過長跑的不奇怪，但短跑要一直保持高速是不可能的。何況中國人口結構急劇老化，勞動力在2013、14年就開始減少，而美國勞動力到2050年都不會減少。

他說，美國學者很少從中國的人口資料來進行分析，也掌握不到真實資料，因為有官方資料有大量灌水現象。他在進行研究的20多年中，曾發現國家人口與教育、醫療部門都誇大人口數字來爭取更多經費。也因此造成對未來勞動力、消費力、生產力等關鍵經濟成份的估算都被誇大，導致經濟成長預期也被誇大。

易富賢指出，社會經濟的主體是人口，有了人口才有生產、消費和創新等一系列經濟活動。改革開放初期大陸人口中位年齡只有22歲，美國當時是30歲，中國經濟只要稍微順應規律就取得很好的成就。但是中國的勞動力2014年左右開始下降，中位年齡2018年前已經超過美國，現在中國是42歲，而美國是38歲。如果中國穩住每對夫婦生育1.2個孩子，到2035年，中國的中位年齡為49歲，而美國是42歲；2050年中國將達到56歲以上，美國是44歲。這裡可以看到，美中兩國各自的可持續性究竟誰佔優勢。因此，大概在2030-35年，中國人口資料的各方面都將遜色於美國，意味著經濟增長速度在2035年左右開始低於美國。

對於英國智庫研究指稱中國經濟體量將於2028年超過美國、人均GDP將達到美國的50%至70%，易富賢認為「不可能」，如果要經濟總量2028年超越美國，未來幾年中國經濟增長率都要超過7%。但事實上，中國最多會在2021年因疫情後復蘇反彈，可能超過7%，其他沒有一年能夠超過這個數字。2012年是中國人口的拐點，也是經濟的拐點，經濟增長速度已開始減緩。

在人均GDP方面，中國目前人均GDP相當於美國的1/6，沒有可能攀升到美國的一半甚至更高。日本1995年的人均GDP曾經是美國的1.5倍，現在2020年已經降到61%，今後很有可能低於美國的40%。韓國和臺灣情況也差不多，歐洲的德國、義大利、葡萄牙、希臘也都有類似的問題。

他表示，老齡化是其中最大的問題。歐洲、日本國家曾經跨過中等收入陷阱，但由於落入老齡化陷阱，然後重新回到中等收入陷阱。而中國生育率1991年已經低於美國，2000年比日本、德國、希臘、葡萄牙、義大利還低，今後中國的老齡化問題會比這些國家還嚴重。所以，人均GDP不可能達到美國的50%。

(中時新聞網)