韓國防疫當局今天發表社交距離規範修正草案，擬將現行5階段改為4階段，最高等級規範較先前嚴格，除上下班以外禁止外出，晚上6時後禁止超過2人聚會。

韓國保健福祉部今天就修正案召開公聽會，當局擬在本月內確定最終方案，但具體實施時間未定。

根據草案內容，調整階段門檻以每10萬人一週內日平均確診數而定，平均0.7人以下為第一階段、0.7人以上為第2階段、1.5人以上為第3階段、3人以上為第4階段。

在人口較多的首都圈地區，日均確診數達778人以上將實施第4階段；由全國為基礎計算的門檻則為1556人。韓國首都圈及全國現況適用新制第2階段。

第一階段目標屬維持遏制疫情狀態，僅需遵守一公尺社交距離等基本防疫守則，對私人聚會未特別限制。第2階段私人聚會限制人數則較現行放寬至8人（含）以下。

第3階段私人聚會限制在4人（含）以下，娛樂設施僅允許開業至晚上9時，集會活動人數不可超過50人。

升至最高等級的第4階段時，私人聚會一般維持與第3階段一樣的4人以下，但晚上6時後不可超過2人，原則上禁止上下班以外的外出，並禁止舉辦活動及進行一人示威以外的集會。

(中央社)