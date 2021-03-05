摩斯漢堡三十周年生日慶，以品牌精神「山、海、日(Mountain, Ocean, Sun)」三元素為主題亮相三款漢堡，分別是輕檸雙牛堡(山, Mountain)、干貝天丼珍珠堡(海,Ocean)與日出燒肉蛋堡(日, Sun)。3／8將搶先上市「輕檸雙牛堡」與「日出燒肉蛋堡」，人氣商品「摩斯蒟蒻凍檸茶」也同步回歸。3／8起，廣受顧客喜愛的澳式黑咖啡、摩斯馥樂白將擴大至全店鋪販售。經典漢堡外包裝與飲料杯也換上新造型，摩斯漢堡號召老粉絲新朋友，與摩斯一同歡慶三十周年。

3／8首先推出的「輕檸雙牛堡」（100元）使用紐西蘭燒烤牛肉片與厚實多汁牛肉排，搭配新鮮蔬菜、香濃的吉士片與多層次秘製醬料，並附上檸檬角，整體風味平衡而清爽，美味滿足而不膩口。

「日出燒肉蛋堡」（100元）將經典摩斯燒肉片層層堆疊成山形，淋上濃郁起司白醬，如同山頂皚皚白雪。大口咬下，山葵美乃滋的香氣撲鼻，酥脆鮮香的雞蛋天婦羅驚喜迸出，營養又具有飽足感，帶給您一場視覺與味覺的饗宴。

4／8新上市的「干貝天丼珍珠堡」（109元）由摩斯經典海鮮天婦羅再升級！將粒粒飽滿的干貝油炸至外層酥脆，搭配新鮮豌豆、香氣迷人的海苔片，再淋上微鹹微甜的日式天丼醬清爽提味，與香Q米飯結合宛如一道精緻日式料理，每一口都能品嚐到干貝的鮮甜及多層次食材的細緻風味。（早上10：30後供應）

飲料部分也祭出經典回歸！深受顧客喜愛的人氣商品「摩斯蒟蒻凍檸茶」（65元）3／8回歸上市！選用摩斯最經典的冰紅茶，搭配超人氣蜂蜜檸檬蒟蒻，以黃金比例調配出清爽凍檸茶風味，蒟蒻的清新香甜與Q彈口感，完美融合於摩斯紅茶的特殊茶香中，碰撞出意想不到的新滋味！3／22-3／31 Line好友獨享摩斯蒟蒻凍檸茶2杯優惠價100元(原價130元)。

為帶給喜歡咖啡的顧客更多元的享受，摩斯漢堡推出澳洲特色的兩款咖啡—澳式黑咖啡、摩斯馥樂白，自3／8起擴大販售，全台門市皆可以享用濃厚香醇的澳洲咖啡，並於3／8-3／31推出澳式黑咖啡2杯優惠價100元(原價130元)，歡迎您來體驗不同的咖啡風味。※可更換摩斯咖啡(L)，或加價升級摩斯馥樂白／拿鐵咖啡(L)／卡布奇諾(L)

限定商品還有跨界合作的MOS厚切洋芋片(42元／包)，由摩斯漢堡與日本知名洋芋片品牌—湖池屋聯手推出，以V感波浪厚切手法製成、酥脆帶勁，將摩斯經典美味—燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡變成洋芋片，令人無法抗拒，一口接一口，只在摩斯漢堡獨家販售！

摩斯312生日慶於官方臉書同步慶祝。即日起至3／12，分享「MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部」生日慶活動貼文，並標記＃312摩斯生日快樂，出示畫面可享雙重優惠：優惠一、早上五點至十點半之間，點購黃金唐揚雞福堡套餐送方塊薯餅優惠價99元。；優惠二、早上十點半後，點購五福櫻花蝦珍珠堡送冰紅茶(L)優惠價109元

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