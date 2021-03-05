台北市普林思頓高中今(5日)下午3點50分傳出有女子在10樓圖書館墜樓身亡，最後被證實是因為參加選秀節目《聲林之王》出道的21歲女歌手莊凌芸。據悉，她今日是回母校找老師聊天，詳細墜樓原因仍在調查中。《中時》發稿前致電莊凌芸經紀人，對方手機未接，未有回應。

莊凌芸2018年參加選秀節目出道，並在去年發行首張單曲《下次遇見再相愛》，同時也是網路頻道「中學頭條」的固定演員。莊凌芸墜樓消息一傳出，社群網站隨即湧入歌迷悼念留言，而她最後PO出限時動態則是「謝謝你們對我的喜歡」，還說很喜歡歌手李榮浩的「戒菸」。

女歌手莊凌芸最後IG留言令人感傷。(取自莊凌芸IG)

身為選秀節目導師的林宥嘉更是不敢相信莊凌芸噩耗，「覺得非常震驚，甚至到現在還不太敢相信。她一直是個很努力的女孩，現在覺得很難過、很遺憾，希望她未來不再有傷痛了。」蕭敬騰亦難過說：「不能相信，非常遺憾，願他在另一世界能開心的唱歌。」

莊凌芸甜美詮釋盧廣仲歌曲《刻在我心底的名字》。

莊凌芸上月才因晚間與家人爭吵，加上又被爸爸打了兩巴掌，以為爸爸偏心，一怒之下前往醫院驗傷並到警局通報家暴案。但她未對父親提告，事後也前往親友家暫住，北市家暴中心將就此案進行訪查，並詢問莊女是否要申請保護令。

選秀節目出道的莊凌芸，參賽時演唱的歌曲，在youtube有50萬的點閱率，事後經唱片公司培訓3年，曾經發行單曲。她曾在訪問時表示，會踏上演藝路，其實有受到喜歡唱歌的父親影響。

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