客家委員會和桃園市政府明年7月將舉辦世界客家博覽會，總預算15億元。民間團體痛批是煙火式活動，更質疑是為了選舉綁樁，為新竹市長林智堅選桃園鋪紅毯。桃園市政府則回應，活動早在2019年就討論，非為特定人舉辦，這是沒格調的抹黑。

桃園市新聞處長詹賀舜說，桃園市是客家第一庄，有多元豐富的客家文華資產，首屆世界客家博覽會在桃園舉辦，可以彰顯桃園在客家文化振興的重要地位，將可帶動客家音樂、戲劇、工藝、文創、觀光、餐飲業發展，對疫後經濟振興有相當助益。

詹也說，世界客家博覽會在2019年就已經規畫，也獲得議會支持，這是超越藍綠的文化活動，把它扭曲成為誰鋪紅毯，是沒格調的抹黑。至於屆時疫情影響，也會持續調整活動。

世界客家博覽會預計明年7至9月在桃園舉辦，總經費15億元，其中12億為客委會編列，桃園市府編列3億元。因12億分期編列，市府上周向議會提出3億墊付案，下周三臨時會將討論。反仇恨政治動員公民團體召集人毛嘉慶、國民黨中央委員史碩仁、Youtuber寒國人5日在市府高喊口號，批評時間是2022選舉年，是為選舉綁樁，更懷疑是為林智堅鋪紅毯。

毛嘉慶說，市府財政困難，還要辦煙火式活動，罔顧真正的客家文化與鄉親需求，呼籲在野黨議員為選民擋下如此卑劣的行徑，在下周表決時，為市民投下反對票。他也批評策展規畫等漏洞百出。寒國人也質疑，世界客家博覽會計畫中，客家文化包含參與古巴獨立戰爭、雷鬼音樂等內容，讓人不解。史碩仁也批，議會國民黨團對此案曖昧不明，議員仍未開會討論，質疑是在護航。他也認為，疫情尚未緩解，國際旅客到底怎麼來？

(中時 )