因應中國大陸暫停進口台灣鳳梨，除全島動員預購鳳梨外，經濟部國際貿易局與外貿協會聯手於5日舉辦「臺灣鳳梨及加工品國際採購日」一對一視訊洽談會，在最短時間內邀集來自美國、加拿大、新加坡、馬來西亞、澳洲、日本、韓國等7國共達30位買主與我國供應商進行達百場洽談。

貿協表示，此次洽談會買主採購品項多元，除生鮮鳳梨外，亦涵蓋鳳梨酥、鳳梨汁、果乾、果醬、果醋、冰棒、酵素、零食等加工產品，貿協強調，台灣因疫情相對穩定且食品加工技術佳，加上近年健康意識抬頭，產品添加物少等特性，而吸引逾30位買主對臺灣鳳梨及相關加工品採購意願。

洽談會共計34家臺灣優質廠商參與，包括臺灣生鮮水果供應商水木興業、藍天農業生產合作社、南瀛、彬瑪、福爾摩沙等共襄盛舉；加工品部分則包含奇美食品、順泰蜜餞、紅櫻花食品等品牌大廠；業者分享，進入日本市場鳳梨和廠商需具備生產履歷、符合農藥殘留容許量標準及鑑別熟度能力；臺灣若搶攻日本市場，要以品質與菲律賓鳳梨做出市場區隔。

而各國買主包括北美最大亞洲連鎖超市，首度引進臺灣水果的韓國水果進口商元老，加拿大專營有機農產品經銷商及澳洲生鮮蔬果專業進口商等，還有日本知名生鮮產品電商平臺參與。日本買主預期市場需求，表達將進口更多臺灣鳳梨因應，且透過此次參加視訊洽談會可認識更多不同供應商，未來將考慮多方採購，以擴大整體採購量。

此外來自馬來西亞專營進口水果商表示，3月中旬進入臺灣鳳梨旺季，想透過洽談會了解臺灣金鑽鳳梨特色，並評估後續商機；西澳買主則提到，臺灣金鑽鳳梨雖比起目前澳洲市面上東南亞鳳梨口感較佳，但因生鮮水果輸澳，需去冠芽、燻蒸處理，將使保存期縮短，未來期許與臺灣業者共同研究如何成功引進，此次採購鳳梨果乾及鳳梨酥等加工品，目前已進入報價階段。

而除了台灣鳳梨，貿協表示，4月27日與經濟部國際貿易局、農委會以及台南市政府攜手舉辦的「臺南熱帶水果及加工品國際採購日」亦將接棒登場。

(工商 )