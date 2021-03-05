《中時新聞網》自2021年1月起每月製作「5G測速挑戰」專題，測試5大電信的5G網速，藉以了解各家電信公司5G網速上是否隨著時間推進而進步。根據2月5G測速挑戰的測速結果，遠傳電信與亞太電信的5G網速與1月結果有大幅落差，如此情況在雙方現以MVNO（行動虛擬網路電信商）方式合作下，相當不合理。對此，亞太電信稍早前發出回應，並公布測速結果，期待能夠讓消費者更全面的了解當前的5G網速表現。

首先，針對亞太電信、遠傳電信在2月5G測速專題中，兩者網速落差過大的情況，亞太電信回應如下：「亞太電信與遠傳合作之MVNO服務，享有相同等級之訊號品質及網路服務，致力提供用戶優質且穩定的5G服務。」而至於為何出現2月份的測速結果，亞太電信回應是「5G訊號優化」所致。

爲了進一步讓消費者當前因5G訊號優化而導致5G訊號略有不穩定的情況，以獲得緩解。亞太電信於3/3依照記者所使用的相同測速方式，於台北車站同地點進行實地測試，使用iPhone 12 Pro、三星Galaxy S20 Ultra及realme X50 5G三款手機，以及Speedtest、Opensignal兩款APP進行測速，實測結果發現，亞太電信5G網路速度與遠傳並無顯著差異，結果如下。

亞太電信3/3北車5G測速結果（iPhone 12 Pro）。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

亞太電信3/3北車5G測速結果（三星Galaxy S20 Ultra）。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

亞太電信3/3北車5G測速結果（realme X50）。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

由於亞太電信並未標下3.5GHz頻段，因此亞太電信與遠傳電信在2020年9月達成5G網路3.5GHz頻段共頻共網共建（三共）的協議，於11月又進一步在各自取得的700MHz頻段進行共頻共網。也就是說雙方共頻共網合作將從5G新頻譜延伸至4G原有頻譜。然而在共頻共網的相關法規尚未獲得NCC正式通過之前（目前還難以確定時間點），因此雙方目前採用MVNO（行動虛擬網路電信商）的合作方式，也就是說亞太電信現在 4G 和 5G 都採用遠傳的網路。

而待3.5GHz共頻共網的相關法規通過之後，雙方將採用MOCN（多營運商核心網）技術，屆時也將是台灣首此時實行MOCN模式，那時遠傳提供亞太使用5G網路（3.5GHz頻段），但4G網路則是亞太則將使用自有網路，與現階段的模式或是體驗不一樣。

通傳會（NCC）在3月3日正式審議通過遠傳電信與亞太電信共用遠傳3.5GHz頻譜申請案，雙方共頻共網期限20年。未來在3.5GHz頻段，兩家公司將共用8,500座的5G基地台。依規定，兩家公司必須再向公平會申請審核，經審核通過後才能正式展開共頻共網事宜。因此在公平會未審核通過前，亞太電信與遠傳電信之間的合作，都仍是MVNO形式。

(科技)