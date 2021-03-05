大陸日前以檢疫為由暫停進口台灣鳳梨，衝擊農民生計，民進黨政府為了減少依賴單一市場，現階段大力推動鳳梨外銷他國。資深媒體人蘭萱昨(4日)對此分析，陸方此舉，「某個程度就逼我們(台灣)上了談判桌」，但民進黨根本沒有做好萬全準備，除了指控大陸政治打壓 再發動大內宣要求各機關買鳳梨，並宣稱可以到很多國家賣鳳梨，因此蘭萱質疑「那為什麼之前不去賣呢?」

台灣鳳梨出口大陸，因為發現有介殼蟲，遭到大陸暫停輸入。蘭萱4日在政論節目《少康戰情室》中說，介殼蟲去年就發生了，為什麼大陸突然之間告訴台灣有介殼蟲、到這個時間點才突然禁止進口?「某個程度上我認為陸方有一個政治上面的意圖，某個程度就逼我們上了談判桌」。

不過，有政治意圖進而採取經濟制裁的手段，蘭萱認為，這是所有國跟國之間都常見的事情，只是過去台灣太習慣大陸對台灣的讓利，「但是民進黨口頭上卻一定說要反中，等於民進黨表裡不一狀況，到了一個太過嚴重落差、到了有一點點精神分裂的狀況。」

蘭萱進一步批評，就是因為你(民進黨)已經非常習慣，以為過去這段時間自己怎麼罵，大陸該買的商品還是都照樣買單，所以並沒有做好萬全準備。至於近日政府的搶救鳳梨政策，她質疑，現在民進黨政府說可以到很多國家賣鳳梨，「那為什麼之前不去賣呢?」

(中時新聞網)